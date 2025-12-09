Rezept Mango-Vanille-Glacé mit Meringues

Das Vanille-Mango-Eis mit Meringues-Crunch ist der perfekte Abschluss eines Menüs. Es ist erfrischend und fruchtig – und schmeckt selbst mit vollem Bauch.

Rezept für Mango-Vanille-Glacé mit Meringues

Zutaten (für 4-5 Personen)

1 grosse reife Mango

nach Belieben Zucker

2 EL Zitronensaft

2 – 3 Meringues, grob zerbröselt

800 g Vanille-Glacé von guter Qualität

nach Belieben zum Anrichten: Mango-Schnitze, etwas Schlagrahm, Minzblätter

Zubereitung

Die Mango schälen, den Kern herausschneiden und das Fleisch der Mango in grobe Stücke schneiden. Die Mango-Stücke im Mixer fein pürieren. Nach Belieben Zucker und Zitronensaft zum Püree geben. Eine Cakeform mit Backtrennpapier auslegen und das Mango-Püree einfüllen. Die Cakeform in den Tiefkühler geben, bis das Mango-Püree ganz durchgefroren ist. Das Vanille-Glacé aus dem Tiefkühler nehmen und auftauen lassen, bis das Clacé so cremig ist, dass man die zerbröselten Meringues unter die Masse ziehen kann. Die Cakeform mit dem gefrorenen Mango-Püree aus dem Tiefkühler nehmen und die Clacé-Masse gleichmässig in die Form einfüllen. Die Form wieder in den Tiefkühler geben und gefrieren lassen. Das Glacé ca. 10 Minuten vor dem Servieren aus dem Tiefkühler nehmen und noch in der Form in grosszügige Stücke schneiden. Vor dem Schneiden das Messer jeweils kurz in einen Krug mit heissem Wasser tauchen. Die Stücke auf Tellern anrichten und nach Gusto allenfalls mit etwas Schlagrahm, fächerartig aufgeschnittenen Mango-Schnitzen und Minzblättern anrichten.

Tipp für eine Weinbegleitung

Der Wein sollte hier gleich süss oder noch süsser sein als das Dessert. Herrlich sind die sogenannten Grains-Nobles-Süssweine aus dem Wallis. Das sind Weine, die aus fünf weissen Traubensorten gekeltert werden: Amigne, Petite Arvine, Ermitage (Marsanne blanche), Johannisberg (Sylvaner), Malvoisie (Pinot gris).

