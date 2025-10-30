Rezept - Marronicreme mit Birnen

Herbst auf dem Teller: Marronicreme mit Vanille-Rahm, pochierten Birnen und knusprigen Meringue-Stückchen. Dazu ein reduzierter Sauser-Sud – einfach und raffiniert zugleich. Ideal für Gäste oder einen feinen Sonntagsabschluss.