 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Marronicreme mit Birnen

Herbst auf dem Teller: Marronicreme mit Vanille-Rahm, pochierten Birnen und knusprigen Meringue-Stückchen. Dazu ein reduzierter Sauser-Sud – einfach und raffiniert zugleich. Ideal für Gäste oder einen feinen Sonntagsabschluss.

Autor: 

30.10.2025, 09:37

Teilen

Marronicreme mit Birnen

Dessert für 4 Personen

Zutaten

  • 1 Vanilleschote
  • 3 dl Milch
  • 400 g geröstete geschälte Marroni
  • 30 g Puderzucker
  • 4 Birnen, z. B. Conférence
  • 5 dl Sauser oder Traubensaft
  • 2 dl Vollrahm
  • 4 Meringues

 Zubereitung

  1. Birnen schälen, halbieren, entkernen und mit Sauser aufkochen.
  2. Birnen ca. 8 Minuten köcheln lassen.
  3. Pfanne vom Herd ziehen. Birnen im Sauser auskühlen lassen.
  4. Vanilleschote längs halbieren, Mark herauskratzen und beiseitestellen.
  5. Ausgekratzte Schote mit Milch und Marroni aufkochen.
  6. Zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen. 
  7. Marroni mit Puderzucker fein pürieren.
  8. Je nach Konsistenz etwas mehr Milch beigeben, damit eine cremige Masse entsteht.
  9. Birnen aus dem Sud heben.
  10. Sauser dickflüssig einköcheln lassen.
  11. Rahm mit beiseitegestelltem Vanillemark steif schlagen.
  12. Marronipüree durch eine Vermicellepresse drücken oder auf dem Teller ausstreichen.
  13. Vanille-Rahm und Birnen darauf anrichten.
  14. Meringues zerbröseln und darüberstreuen. Sauser-Sud darüberträufeln.

 Tipp:

  • Marronipüree nach Belieben mit etwas Kirsch, Williams oder Whisky verfeinern.
  • Tiefgekühlte statt geröstete Marroni verwenden und ca. 10 Minuten länger köcheln lassen.
Marronicreme mit Birnen

Rezept als PDF zum Herunterladen

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)