Marronicreme mit Birnen
Dessert für 4 Personen
Zutaten
- 1 Vanilleschote
- 3 dl Milch
- 400 g geröstete geschälte Marroni
- 30 g Puderzucker
- 4 Birnen, z. B. Conférence
- 5 dl Sauser oder Traubensaft
- 2 dl Vollrahm
- 4 Meringues
Zubereitung
- Birnen schälen, halbieren, entkernen und mit Sauser aufkochen.
- Birnen ca. 8 Minuten köcheln lassen.
- Pfanne vom Herd ziehen. Birnen im Sauser auskühlen lassen.
- Vanilleschote längs halbieren, Mark herauskratzen und beiseitestellen.
- Ausgekratzte Schote mit Milch und Marroni aufkochen.
- Zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen.
- Marroni mit Puderzucker fein pürieren.
- Je nach Konsistenz etwas mehr Milch beigeben, damit eine cremige Masse entsteht.
- Birnen aus dem Sud heben.
- Sauser dickflüssig einköcheln lassen.
- Rahm mit beiseitegestelltem Vanillemark steif schlagen.
- Marronipüree durch eine Vermicellepresse drücken oder auf dem Teller ausstreichen.
- Vanille-Rahm und Birnen darauf anrichten.
- Meringues zerbröseln und darüberstreuen. Sauser-Sud darüberträufeln.
Tipp:
- Marronipüree nach Belieben mit etwas Kirsch, Williams oder Whisky verfeinern.
- Tiefgekühlte statt geröstete Marroni verwenden und ca. 10 Minuten länger köcheln lassen.