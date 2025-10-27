Pilztätschli mit Apfel und Sellerie-Kartoffelstock
Hauptgericht für 4 Personen. Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten
Tätschli
- 30 g getrocknete Steinpilze
- 1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
- 500 g Pilze, z. B. Champignons und Austernseitlinge
- Öl zum Braten
- Salz, Pfeffer, Paprika
- 60 g getrocknete Apfelschnitze
- 1 Weggli
- 20 g Petersilie
- 1 grosses Ei
- 30 g grobkörniger Senf
- Ca. 30 g Mehl
Sellerie-Kartoffelstock
- 400 g Knollensellerie, gerüstet gewogen
- 800 g mehligkochende Kartoffeln
- 2.5 dl Milch
- 30 g Butter
Sauce
- 3 Frühlingszwiebeln
- 1 Knoblauchzehe
- 2.5 dl Halbrahm
Zubereitung
- Steinpilze ca. 20 Minuten in kaltem Wasser einweichen.
- Steinpilze aus dem Wasser heben und gut ausdrücken.
- Pilzwasser aufbewahren und beiseitestellen.
- Zwiebel, Knoblauch und Steinpilze hacken. Restliche Pilze in Würfelchen scheiden.
- Wenig Öl erhitzen und Zwiebel, Knoblauch und Pilze portionsweise bei hoher Hitze darin anbraten, sodass keine Flüssigkeit entsteht. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Masse etwas abkühlen lassen.
- Inzwischen Sellerie und Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden.
- Im Salzwasser weichkochen. Wasser abgiessen. Kartoffeln und Sellerie ausdampfen lassen und durch ein Passe-vite treiben.
- Milch und Butter erhitzen und mit Kartoffeln und Sellerie zu einem glatten Püree verrühren. Warmhalten.
- Apfel und Weggli in Würfelchen schneiden. Petersilie hacken. Alles mit Ei, Senf, Mehl und der Pilzmischung gut mischen.
- Masse ca. 15 Minuten ziehen lassen. Pilzmasse zu 12 Tätschli formen.
- Tätschli portionsweise beidseitig bei mittlerer Hitze ca. 8 Minuten braten. Warmhalten.
- Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, Knoblauch pressen.
- Frühlingszwiebeln und Knoblauch anbraten.
- 1 dl beiseitegestelltes Pilzwasser durch ein feines Sieb dazugiessen.
- Halbrahm beigeben.
- Sauce ca. 5 Minuten köcheln lassen und mit Salz und Pfeffer würzen.
- Pilztätschli mit Sellerie-Kartoffelstock und Sauce servieren.
Tipp: Die Pilzmasse lässt sich ganz einfach mit einem Glacelöffel portionieren.