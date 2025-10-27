Rezept - Pilztätschli mit Apfel und Sellerie-Kartoffelstock

Ein Gericht, das nach Herbst schmeckt: In diesen Tätschli treffen würzige Pilze auf süsse Apfelwürfel. Dazu passt ein cremiger Sellerie-Kartoffelstock und eine feine Rahmsauce mit Pilzaroma. Perfekt für alle, die saisonal kochen und das Beste aus dem Wald geniessen wollen.