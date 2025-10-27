 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Pilztätschli mit Apfel und Sellerie-Kartoffelstock

Ein Gericht, das nach Herbst schmeckt: In diesen Tätschli treffen würzige Pilze auf süsse Apfelwürfel. Dazu passt ein cremiger Sellerie-Kartoffelstock und eine feine Rahmsauce mit Pilzaroma. Perfekt für alle, die saisonal kochen und das Beste aus dem Wald geniessen wollen.

27.10.2025, 14:47

Teilen

Pilztätschli mit Apfel und Sellerie-Kartoffelstock

Hauptgericht für 4 Personen. Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten

Tätschli

  • 30 g getrocknete Steinpilze
  • 1 Zwiebel
    2 Knoblauchzehen
  • 500 g Pilze, z. B. Champignons und Austernseitlinge
  • Öl zum Braten
  • Salz, Pfeffer, Paprika
  • 60 g getrocknete Apfelschnitze
  • 1 Weggli
  • 20 g Petersilie
  • 1 grosses Ei
  • 30 g grobkörniger Senf
  • Ca. 30 g Mehl

Sellerie-Kartoffelstock

  • 400 g Knollensellerie, gerüstet gewogen
  • 800 g mehligkochende Kartoffeln
  • 2.5 dl Milch
  • 30 g Butter

Sauce

  • 3 Frühlingszwiebeln
  • 1 Knoblauchzehe
  • 2.5 dl Halbrahm

Zubereitung

  1. Steinpilze ca. 20 Minuten in kaltem Wasser einweichen.
  2. Steinpilze aus dem Wasser heben und gut ausdrücken.
  3. Pilzwasser aufbewahren und beiseitestellen.
  4. Zwiebel, Knoblauch und Steinpilze hacken. Restliche Pilze in Würfelchen scheiden.
  5. Wenig Öl erhitzen und Zwiebel, Knoblauch und Pilze portionsweise bei hoher Hitze darin anbraten, sodass keine Flüssigkeit entsteht. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Masse etwas abkühlen lassen.
  6. Inzwischen Sellerie und Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden.
  7. Im Salzwasser weichkochen. Wasser abgiessen. Kartoffeln und Sellerie ausdampfen lassen und durch ein Passe-vite treiben.
  8. Milch und Butter erhitzen und mit Kartoffeln und Sellerie zu einem glatten Püree verrühren. Warmhalten.
  9. Apfel und Weggli in Würfelchen schneiden. Petersilie hacken. Alles mit Ei, Senf, Mehl und der Pilzmischung gut mischen.
  10. Masse ca. 15 Minuten ziehen lassen. Pilzmasse zu 12 Tätschli formen.
  11. Tätschli portionsweise beidseitig bei mittlerer Hitze ca. 8 Minuten braten. Warmhalten.
  12. Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, Knoblauch pressen.
  13. Frühlingszwiebeln und Knoblauch anbraten.
  14. 1 dl beiseitegestelltes Pilzwasser durch ein feines Sieb dazugiessen.
  15. Halbrahm beigeben.
  16. Sauce ca. 5 Minuten köcheln lassen und mit Salz und Pfeffer würzen.
  17. Pilztätschli mit Sellerie-Kartoffelstock und Sauce servieren.

Tipp: Die Pilzmasse lässt sich ganz einfach mit einem Glacelöffel portionieren.

Pilztätschli mit Apfel und Sellerie-Kartoffelstock

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)