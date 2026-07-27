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Rezept Apple Crumble von Stefan Siegenthaler nach Swissmilk

Moderator Stefan Siegenthaler hat gebacken: Mit seinem Apple Crumble fordert er Sven Epineys Schoggikuchen heraus.

27.07.2026, 09:40

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Rezept für Apple Crumble von Stefan Siegenthaler nach Swissmilk

Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten + 30 Minuten backen
Ergibt eine Gratinform à ca. 25 cm Durchmesser

Zutaten

  • 800 g Äpfel, in 1 cm Würfeln
  • 1 dl Apfelsaft
  • 0.5 Zitrone, abgeriebene Schale und Saft
  • 150 g Mehl
  • 90 g kalte Butter, in kleinen Stücken
  • 80 g Zucker
  • 0.5 TL Zimt

Zubereitung

  1. Äpfel in die ausgebutterte Form legen. Apfelsaft, Zitronenschale und -saft mischen, darüber giessen.
  2. Ofen auf 220 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorheizen (Umluft 200 Grad Celsius).
  3. Mehl, Butter, Zucker und Zimt kurz verkneten, bis sich das Mehl mit der Butter verbunden hat und sich Klümpchen bilden. Über die Äpfel verteilen.
  4. In der Mitte des vorgeheizten Ofens 30 bis 35 Minuten backen. Lauwarm servieren.

Rezept zum Herunterladen

Apple Crumble

Radio SRF 1, «A Point», 30.7.2026, 11:40 Uhr ; 

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