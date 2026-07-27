Rezept für Apple Crumble von Stefan Siegenthaler nach Swissmilk
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten + 30 Minuten backen
Ergibt eine Gratinform à ca. 25 cm Durchmesser
Zutaten
- 800 g Äpfel, in 1 cm Würfeln
- 1 dl Apfelsaft
- 0.5 Zitrone, abgeriebene Schale und Saft
- 150 g Mehl
- 90 g kalte Butter, in kleinen Stücken
- 80 g Zucker
- 0.5 TL Zimt
Zubereitung
- Äpfel in die ausgebutterte Form legen. Apfelsaft, Zitronenschale und -saft mischen, darüber giessen.
- Ofen auf 220 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorheizen (Umluft 200 Grad Celsius).
- Mehl, Butter, Zucker und Zimt kurz verkneten, bis sich das Mehl mit der Butter verbunden hat und sich Klümpchen bilden. Über die Äpfel verteilen.
- In der Mitte des vorgeheizten Ofens 30 bis 35 Minuten backen. Lauwarm servieren.