Rezept für Rhabarber-Streuselkuchen
Für eine Springform mit 24 cm Durchmesser.
Backzeit: 55 Minuten bei einer Temperatur von 190 °C Ober- und Unterhitze.
Zutaten
Für den Streuselteig
- 200 g Butter, kalt
- 160 g Zucker
- 40 g Vanillezucker
- 90 g Mandeln, geschält, gemahlen
- 260 g Weizen-Weissmehl (Typ 400)
Für den Teig
- 350 g Streuselteig
- 10 g Zucker
- 60 g Weizen-Weissmehl (Typ 400)
- 50 g Vollmilch (3,5 % Fett)
Für die Füllung
- 500 g Rhabarber
- 100 g Zucker
- 30 g Speisestärke
- 2 Eier (M)
- 150 g Crème fraîche
- 1 TL Vanillezucker
Zubereitung
- Für den Streuselteig die Butter, den Zucker, den Vanillezucker, die Mandeln sowie das Weissmehl zu Streuseln reiben.
- 400 g der fertigen Streusel in ein separates Gefäss geben, mit Haushaltsfolie zudecken und in den Kühlschrank stellen. Diese Portion wird später für die Kuchen-Oberfläche benötigt.
- Für den Teig die restlichen Streusel (ca. 350 g) mit 10 g Zucker und 60 g Weissmehl mischen. Die Milch dazugeben und zügig zu einem Teig zusammenfügen. Achtung, hier nur kurz kneten, sonst wird der Teig zäh.
- Eine Springform (24 cm Ø) mit Backpapier auslegen und den Rand mit Butter einfetten.
- Den Teig für den Kuchenboden in die Springform geben und flach ausdrücken (klappt super mit den Fingern), sodass er gleichmässig verteilt ist. Einen Rand der Springform hochziehen (ca. 3 cm).
- Den Teig mit einer Gabel dicht einstechen und ebenfalls kühlen.
- Den Rhabarber waschen, schälen und in ca. 2 cm grosse Stücke schneiden. Mit 100 g Zucker mischen und kurz ziehen lassen.
- Die Speisestärke mit den Eiern, Crème fraîche und Vanillezucker verrühren. Dann den Rhabarber unterheben.
- Die Füllung auf den vorbereiteten Boden geben und glatt streichen. Die gekühlten Streusel gleichmässig darüber verteilen.
- Den Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 190 °C (Ober- und Unterhitze) für ca. 55 Minuten backen. Danach aus dem Ofen nehmen und in der Form vollständig auskühlen lassen.
Aufbewahrung
Der Rhabarber-Streuselkuchen hält sich im Kühlschrank gut verpackt für drei Tage.
Im Tiefkühler kann man den Kuchen luftdicht verpackt drei Monate aufbewahren.