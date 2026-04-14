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Rezept Rhabarber-Streuselkuchen

Das Rezept für den Streuselkuchen stammt von Judith Erdin, der Backbloggerin und Backbuchautorin. Für sie gibt es keinen besseren Kuchen als diesen.

14.04.2026, 09:56

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Rezept für Rhabarber-Streuselkuchen

Für eine Springform mit 24 cm Durchmesser.

Backzeit: 55 Minuten bei einer Temperatur von 190 °C Ober- und Unterhitze.

Zutaten

Für den Streuselteig

  • 200 g Butter, kalt
  • 160 g Zucker
  • 40 g Vanillezucker
  • 90 g Mandeln, geschält, gemahlen
  • 260 g Weizen-Weissmehl (Typ 400)

Für den Teig

  • 350 g Streuselteig
  • 10 g Zucker
  • 60 g Weizen-Weissmehl (Typ 400)
  • 50 g Vollmilch (3,5 % Fett)

Für die Füllung

  • 500 g Rhabarber
  • 100 g Zucker
  • 30 g Speisestärke
  • 2 Eier (M)
  • 150 g Crème fraîche
  • 1 TL Vanillezucker

Zubereitung

  1. Für den Streuselteig die Butter, den Zucker, den Vanillezucker, die Mandeln sowie das Weissmehl zu Streuseln reiben.
  2. 400 g der fertigen Streusel in ein separates Gefäss geben, mit Haushaltsfolie zudecken und in den Kühlschrank stellen. Diese Portion wird später für die Kuchen-Oberfläche benötigt.
  3. Für den Teig die restlichen Streusel (ca. 350 g) mit 10 g Zucker und 60 g Weissmehl mischen. Die Milch dazugeben und zügig zu einem Teig zusammenfügen. Achtung, hier nur kurz kneten, sonst wird der Teig zäh.
  4. Eine Springform (24 cm Ø) mit Backpapier auslegen und den Rand mit Butter einfetten.
  5. Den Teig für den Kuchenboden in die Springform geben und flach ausdrücken (klappt super mit den Fingern), sodass er gleichmässig verteilt ist. Einen Rand der Springform hochziehen (ca. 3 cm).
  6. Den Teig mit einer Gabel dicht einstechen und ebenfalls kühlen.
  7. Den Rhabarber waschen, schälen und in ca. 2 cm grosse Stücke schneiden. Mit 100 g Zucker mischen und kurz ziehen lassen.
  8. Die Speisestärke mit den Eiern, Crème fraîche und Vanillezucker verrühren. Dann den Rhabarber unterheben.
  9. Die Füllung auf den vorbereiteten Boden geben und glatt streichen. Die gekühlten Streusel gleichmässig darüber verteilen.
  10. Den Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 190 °C (Ober- und Unterhitze) für ca. 55 Minuten backen. Danach aus dem Ofen nehmen und in der Form vollständig auskühlen lassen.

Aufbewahrung

Box aufklappen Box zuklappen

Der Rhabarber-Streuselkuchen hält sich im Kühlschrank gut verpackt für drei Tage.

Im Tiefkühler kann man den Kuchen luftdicht verpackt drei Monate aufbewahren.

Rhabarber-Streuselkuchen

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A point – Ab in die Küche vom 11.04.2025 ; 

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