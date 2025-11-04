Landfrau Milenas Dessert: «Apfelstreuselkuchen mit Süssmostcreme»

Das Rezept von Landfrau Milenas Dessert aus der 2. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Rezept von Landfrau Milena Knutti

Für 4 Personen

Apfelstreuselkuchen mit Süssmostcreme

Süssmostcreme

1 EL Maizena

3 dl Apfelsaft

1 EL Zucker

1 Ei

1 dl Rahm, geschlagen

4 Ringelblumenblüte gepresst

4 Gänseblümchenblüte gepresst

Maizena in Pfanne geben und mit wenig Apfelsaft anrühren. Restlichen Apfelsaft zugeben und gut mischen. Zucker und Ei hinzufügen und unter ständigem Rühren vors Kochen bringen. Rühren, bis die Crème die gewünschte Konsistenz hat. Creme in Schüssel geben und auskühlen lassen. Frischhaltefolie direkt auf Creme legen, um Hautbildung zu vermeiden.

Schlagrahm kurz vor dem Servieren unter die kalte Süssmostcrème ziehen. In Gläser (Einmachgläsli) abfüllen und mit den Ringelblumenblüten und Gänseblümchen ausgarnieren.

Apfelstreuselkuchen

Mürbeteig

125g Weissmehl

1 Prise Salz

P Backpulver

60g Butter, kalt, in Stücke geschnitten

50g Zucker

P Vanillezucker

1 kleines Ei, verquirlt

Weissmehl, Salz und Backpulver in eine Schüssel geben und mischen. Butterstücke zugeben und zu einer krümeligen Masse reiben. Zucker und Vanillezucker beifügen und locker mischen. Ei zugeben und die Masse zusammenfügen. Den Teig n Frischhaltefolie einwickeln und 1 Std. kühlstellen.

Den Backofen auf 180° Grad vorheizen. Eine Springform von 15 cm Durchmesser mit wenig Butter ausreiben und bereitstellen.

Den Mürbeteig auf möglichst wenig Mehl auswallen, in Springform legen und ca. 3 cm hohen Rand hochziehen.

Apfelstücke

400g Äpfel

1 Prise Zimt

1 TL Zitronensaft

Äpfel schälen und in Stücke schneiden. In eine Schüssel geben. Zimt und Zitronensaft zugeben und gut mischen. Die Apfelmischung auf den Mürbeteigboden geben und gleichmässig verteilen.

Streusel

100g Weissmehl

40g Zucker

P Vanillezucker

1 Prise Salz

60g Butter, Zimmertemperatur

Weissmehl, Zucker, Vanillezucker und Salz in eine Schüssel geben und mischen. Butter zugeben und die Masse zu einer krümeligen Masse mischen. Die Steuselmasse über die Apfelstücke verteilen.

Die Springform in den vorgeheiztem Backofen schieben und den Apfelstreuselkuchen ca. 55-60 Minuten backen. Die Springform aus dem Backofen nehmen, den Springformrand lösen und den Apfelstreuselkuchen auf ein Kuchengitter schieben und auskühlen lassen.

Garnitur

12 Haselnüsse

50g Schokolade

12 Zahnstocher

2dl Rahm, steif geschlagen

Puderzucker

Schokolade im Wasserbad schmelzen. Haselnüsse an Zahnstocher stecken und in geschmolzene Schokolade tauchen. Zahnstocher in ein Glas stellen und Schokolade-Haselnüsse trocknen lassen.

Anrichten

Rechte Tellerhälfte mit Puderzucker bestäuben. Apfelstreuselkuchen in Stücke schneiden und je ein Stück auf dem Puderzucker anrichten. Schlagrahm in einen Spritzsack füllen und eine Trennlinie Puderzucker leeren Teller ziehen. 3 Schokoladenhaselnüsse rechts neben den Schlagrahm legen. Auf der rechten Tellerhälfte die Dessertgläser mit der Süssmostcreme anrichten.