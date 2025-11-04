Landfrau Milenas Dessert: «Apfelstreuselkuchen mit Süssmostcreme»

Rezept von Landfrau Milena Knutti
Für 4 Personen
Apfelstreuselkuchen mit Süssmostcreme
Süssmostcreme
- 1 EL Maizena
- 3 dl Apfelsaft
- 1 EL Zucker
- 1 Ei
- 1 dl Rahm, geschlagen
- 4 Ringelblumenblüte gepresst
- 4 Gänseblümchenblüte gepresst
Maizena in Pfanne geben und mit wenig Apfelsaft anrühren. Restlichen Apfelsaft zugeben und gut mischen. Zucker und Ei hinzufügen und unter ständigem Rühren vors Kochen bringen. Rühren, bis die Crème die gewünschte Konsistenz hat. Creme in Schüssel geben und auskühlen lassen. Frischhaltefolie direkt auf Creme legen, um Hautbildung zu vermeiden.
Schlagrahm kurz vor dem Servieren unter die kalte Süssmostcrème ziehen. In Gläser (Einmachgläsli) abfüllen und mit den Ringelblumenblüten und Gänseblümchen ausgarnieren.
Apfelstreuselkuchen
Mürbeteig
- 125g Weissmehl
- 1 Prise Salz
- P Backpulver
- 60g Butter, kalt, in Stücke geschnitten
- 50g Zucker
- P Vanillezucker
- 1 kleines Ei, verquirlt
Weissmehl, Salz und Backpulver in eine Schüssel geben und mischen. Butterstücke zugeben und zu einer krümeligen Masse reiben. Zucker und Vanillezucker beifügen und locker mischen. Ei zugeben und die Masse zusammenfügen. Den Teig n Frischhaltefolie einwickeln und 1 Std. kühlstellen.
Den Backofen auf 180° Grad vorheizen. Eine Springform von 15 cm Durchmesser mit wenig Butter ausreiben und bereitstellen.
Den Mürbeteig auf möglichst wenig Mehl auswallen, in Springform legen und ca. 3 cm hohen Rand hochziehen.
Apfelstücke
- 400g Äpfel
- 1 Prise Zimt
- 1 TL Zitronensaft
Äpfel schälen und in Stücke schneiden. In eine Schüssel geben. Zimt und Zitronensaft zugeben und gut mischen. Die Apfelmischung auf den Mürbeteigboden geben und gleichmässig verteilen.
Streusel
- 100g Weissmehl
- 40g Zucker
- P Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 60g Butter, Zimmertemperatur
Weissmehl, Zucker, Vanillezucker und Salz in eine Schüssel geben und mischen. Butter zugeben und die Masse zu einer krümeligen Masse mischen. Die Steuselmasse über die Apfelstücke verteilen.
Die Springform in den vorgeheiztem Backofen schieben und den Apfelstreuselkuchen ca. 55-60 Minuten backen. Die Springform aus dem Backofen nehmen, den Springformrand lösen und den Apfelstreuselkuchen auf ein Kuchengitter schieben und auskühlen lassen.
Garnitur
- 12 Haselnüsse
- 50g Schokolade
- 12 Zahnstocher
- 2dl Rahm, steif geschlagen
- Puderzucker
Schokolade im Wasserbad schmelzen. Haselnüsse an Zahnstocher stecken und in geschmolzene Schokolade tauchen. Zahnstocher in ein Glas stellen und Schokolade-Haselnüsse trocknen lassen.
Anrichten
Rechte Tellerhälfte mit Puderzucker bestäuben. Apfelstreuselkuchen in Stücke schneiden und je ein Stück auf dem Puderzucker anrichten. Schlagrahm in einen Spritzsack füllen und eine Trennlinie Puderzucker leeren Teller ziehen. 3 Schokoladenhaselnüsse rechts neben den Schlagrahm legen. Auf der rechten Tellerhälfte die Dessertgläser mit der Süssmostcreme anrichten.