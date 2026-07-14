Rezept Chilisauce mit Zwiebeln
Zubereitungszeit (Vor- und Zubereitung): 75 Minuten
Autor/in: Dave Wälti
Personenzahl/Portion/Menge: für 2 Einmachgläser à 2 dl
Zutatenliste
- 250 g Zwiebeln, weiss
- 50 g Knoblauch (optional)
- 70 g Pflanzenöl
- 350 g rote Chili
- 50 g Weissweinessig
- 1 g Pfeffer, gemahlen, schwarz
- 15–18 g Salz
- 1 Limette, Saft (nach Belieben)
Zubereitung
- Die Zwiebeln und den Knoblauch grob schneiden. Mit der Hälfte des Öls auf niedriger Kochstufe glasig dünsten, ohne Bräunung, rund 45 Minuten, bis sie gar sind. Immer wieder rühren. Etwas auskühlen lassen.
- Die Chili entkernen (idealerweise Handschuhe anziehen), dann grob schneiden.
- Alle Zutaten bis und mit Salz vermixen.
- Mit Limettensaft und je nachdem noch etwas Essig abschmecken, bis eine gute Schärfe-Säure-Balance vorhanden ist.
- In Einmachgläser einfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Idealerweise lässt man die Sauce unpasteurisiert, um die Frische zu erhalten.