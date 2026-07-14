 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Rezept Chilisauce mit Zwiebeln

Mit rohem Chili zubereitet, bringt diese Sauce frische Schärfe auf den Tisch. Das Rezept ist von Sternekoch Dave Wälti aus Bern.

Autor: 

14.07.2026, 14:00

Teilen

Rezept Chilisauce mit Zwiebeln

Zubereitungszeit (Vor- und Zubereitung): 75 Minuten
Autor/in: Dave Wälti
Personenzahl/Portion/Menge: für 2 Einmachgläser à 2 dl

Zutatenliste

  • 250 g Zwiebeln, weiss
  • 50 g Knoblauch (optional)
  • 70 g Pflanzenöl
  • 350 g rote Chili
  • 50 g Weissweinessig
  • 1 g Pfeffer, gemahlen, schwarz
  • 15–18 g Salz
  • 1 Limette, Saft (nach Belieben)

Zubereitung

  1. Die Zwiebeln und den Knoblauch grob schneiden. Mit der Hälfte des Öls auf niedriger Kochstufe glasig dünsten, ohne Bräunung, rund 45 Minuten, bis sie gar sind. Immer wieder rühren. Etwas auskühlen lassen.
  2. Die Chili entkernen (idealerweise Handschuhe anziehen), dann grob schneiden.
  3. Alle Zutaten bis und mit Salz vermixen.
  4. Mit Limettensaft und je nachdem noch etwas Essig abschmecken, bis eine gute Schärfe-Säure-Balance vorhanden ist.
  5. In Einmachgläser einfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Idealerweise lässt man die Sauce unpasteurisiert, um die Frische zu erhalten.

Rezept als PDF herunterladen

Radio SRF 1, «A Point», 15.7.2026, 16.15 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)