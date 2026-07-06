Rezept für einen klassischen Wurst-Käse-Salat
Für 2-3 Personen, Zubereitungszeit: 5 Minuten + 30 Minuten ziehen lassen
Zutaten
- 2 Cervelats
- 200 g rezenter Hartkäse (bspw. Greyerzer)
- 1 gehäufter EL grobkörniger Senf
- 1 Bund Schnittlauch
- 1/2 Rote Zwiebel
- Salz und Pfeffer
- 2-3 EL Apfelessig
- 2 EL Raps- oder Sonnenblumenöl
- Schnittlauch
- 2-3 Radiesli
- 2 grosse Essiggurken
Zubereitung
- Die rote Zwiebel halbieren und in dünne Streifen schneiden. Kurz in wenig Essig mit Wasser geben und ca. 10 Minuten ziehen lassen.
- Cervelat halbieren und in ca. 5 Millimeter breite Halbmonde schneiden. Den Hartkäse in gleichmässige Würfel schneiden. Die Gurken und Radieschen ebenfalls halbieren und dünn aufschneiden.
- Essig, Öl, Senf, Salz und Pfeffer mit einem Teil des Schnittlauchs vermengen. Die Wurst und den Käse daruntermischen. Die halbe Zwiebel, Radieschen und die Essiggurken ebenfalls untermischen und alles ca. 30 Minuten bei Raumtemperatur bedeckt ziehen lassen und gelegentlich rühren.
- Servieren und garnieren mit dem restlichen Schnittlauch oder anderen frischen Kräutern.