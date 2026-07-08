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Rezept Mediterraner Wurst-Käse-Salat

Autor: 

08.07.2026, 16:01

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Rezept für mediterraner Wurst-Käse-Salat

Für 3-4 Personen, Zubereitungszeit: 15-20 Minuten

Zutaten

  • 300 g Salsiccia oder Bratwurst vom Schwein
  • 200 g Asiago oder anderen italienischen Halbhartkäse aus Kuhmilch
  • 200 g Tomaten (Vorzugsweise süssliche wie bspw. Cherry)
  • 1 mittelgrosse Frühlingszwiebel
  • 1 EL Kapern
  • 1 Bund glatte Petersilie
  • 100 g Oliven entsteint
  • 4 EL Essig Agrodolce
  • Salz, Pfeffer
  • 4 EL Olivenöl

Zubereitung

  1. Die Wurst während ca. 10 Minuten braten. Hierfür kann auch vorgängig die Haut entfernt werden. Das ist aber nicht zwingend.
  2. Wurst abkühlen lassen und in «Rädli» schneiden. Ganze Frühlingszwiebel in Scheiben schneiden, Käse in Würfel, Tomaten je nach Grösse in Scheiben oder Viertel. Oliven ebenfalls zerkleinern. Essig, Öl und die hälfte der Petersilie (geschnitten) vermengen.
  3. Alles in einer Schüssel vermengen und optimalerweise über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. 30 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen.
Mediterraner Wurst-Käse-Salat

Radio SRF 1, «A Point», 8.7.2026, 16.12 Uhr

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