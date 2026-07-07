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Rezept Wurstsalat mit steirischem Kürbiskernöl

Autor: 

07.07.2026, 11:28

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Rezept für Wurstsalat mit steirischem Kürbiskernöl

Für ca. 2 Personen, Zubereitungszeit: 5 Minuten

Zutaten

  • 250 Gramm Lyonerwurst, sehr dünn aufgeschnitten
  • eine kleine rote Zwiebel
  • ca. 1 - 2 EL steirisches Kürbiskernöl
  • 3 EL Himbeer- oder Apfelessig

Zubereitung

  1. Zwiebel dünn aufschneiden, mit Essig mischen und die dünn aufgeschnittene Lyoner beigeben. Ca. 10-20 Minuten ziehen lassen.
  2. Lyoner auf Teller anrichten und mit Kürbiskernöl und Zwiebeln anrichten. Ggf. noch mit mehr Essig abschmecken und bei Bedarf mit Kräutern drapieren. Zusammen mit einer Essiggurke servieren.
Wurstsalat mit steirischem Kürbiskernöl

Radio SRF 1, «A Point», 7.7.2026, 11.40 Uhr

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