Rezept für Wurstsalat mit steirischem Kürbiskernöl
Für ca. 2 Personen, Zubereitungszeit: 5 Minuten
Zutaten
- 250 Gramm Lyonerwurst, sehr dünn aufgeschnitten
- eine kleine rote Zwiebel
- ca. 1 - 2 EL steirisches Kürbiskernöl
- 3 EL Himbeer- oder Apfelessig
Zubereitung
- Zwiebel dünn aufschneiden, mit Essig mischen und die dünn aufgeschnittene Lyoner beigeben. Ca. 10-20 Minuten ziehen lassen.
- Lyoner auf Teller anrichten und mit Kürbiskernöl und Zwiebeln anrichten. Ggf. noch mit mehr Essig abschmecken und bei Bedarf mit Kräutern drapieren. Zusammen mit einer Essiggurke servieren.