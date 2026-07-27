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Rezept Low Carb Erdbeertraum von Sandra Schiess

Sommerlich, zuckerfrei und proteinreich: Moderatorin Sandra Schiess schwört auf dieses Erdbeerdessert.

27.07.2026, 09:54

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Rezept für Low Carb Erdbeertraum von Sandra Schiess

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + 30 Minuten kühl stellen
Für eine Gratinform

Zutaten

  • ca. 8 Löffelbiskuits (zuckerfrei)
  • 1 Packung Puddingpulver Vanille (zuckerfrei)
  • 300 ml Mandelmilch (oder andere Milch oder Kaffee)
  • 40 Gramm Protein-Rahm (Vanille)
  • 250 Gramm Magerquark
  • 300 Gramm Erdbeeren
  • 1 Packung Tortenguss rot (mit Wasser nach Anweisung)
  • Erythrit nach Geschmack

Zubereitung

  1. Löffelbiskuit kurz in Mandelmilch oder Kaffee tauchen und den Boden einer Schüssel damit auslegen.
  2. Puddingpulver mit der kalten Mandelmilch verrühren und unter Rühren aufkochen, bis der Pudding eindickt. Vom Herd nehmen.
  3. Den heissen Pudding leicht abkühlen lassen, mit Proteinrahm und Magerquark verrühren.
  4. Creme gleichmässig auf die Löffelbiskuits geben.
  5. Erdbeeren waschen, schneiden und auf Creme verteilen.
  6. Tortenguss gemäss Packungsanweisung zubereiten.
  7. Den noch warmen Tortenguss über die Erdbeeren giessen.
  8. Mindestens eine halbe Stunde kühl stellen, damit der Guss fest wird.

Rezept zum Herunterladen

Low Carb Erdbeertraum

Radio SRF 1, «A Point», 28.7.2026, 11:40 Uhr ; 

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