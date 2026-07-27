Rezept für Low Carb Erdbeertraum von Sandra Schiess
Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + 30 Minuten kühl stellen
Für eine Gratinform
Zutaten
- ca. 8 Löffelbiskuits (zuckerfrei)
- 1 Packung Puddingpulver Vanille (zuckerfrei)
- 300 ml Mandelmilch (oder andere Milch oder Kaffee)
- 40 Gramm Protein-Rahm (Vanille)
- 250 Gramm Magerquark
- 300 Gramm Erdbeeren
- 1 Packung Tortenguss rot (mit Wasser nach Anweisung)
- Erythrit nach Geschmack
Zubereitung
- Löffelbiskuit kurz in Mandelmilch oder Kaffee tauchen und den Boden einer Schüssel damit auslegen.
- Puddingpulver mit der kalten Mandelmilch verrühren und unter Rühren aufkochen, bis der Pudding eindickt. Vom Herd nehmen.
- Den heissen Pudding leicht abkühlen lassen, mit Proteinrahm und Magerquark verrühren.
- Creme gleichmässig auf die Löffelbiskuits geben.
- Erdbeeren waschen, schneiden und auf Creme verteilen.
- Tortenguss gemäss Packungsanweisung zubereiten.
- Den noch warmen Tortenguss über die Erdbeeren giessen.
- Mindestens eine halbe Stunde kühl stellen, damit der Guss fest wird.