Rezept für Pastrami-Sandwich mit Sauerkraut
Für 4 Personen
Zubereitungszeit: 10 Minuten
Zutaten:
- 4 kleine Baguettes à ca. 30 g
- ca. 4 EL Butter, weich
- ca. 4 EL grobkörniger Senf
- 160 g rohes Sauerkraut
- 160 g Pastrami
- 6 Maiskölbchen
Zubereitung:
- Baguette längs halbieren, ohne ganz durchzuschneiden.
- Schnittflächen grosszügig mit Butter und Senf bestreichen. Mit Sauerkraut und Pastrami belegen.
- Maiskölbchen längs halbieren und zwischen Pastrami und Sauerkraut legen.
Tipp
- Anstelle Maiskölbchen Essiggurken verwenden
- Zusätzlich mit einigen Scheiben Gruyère belegen