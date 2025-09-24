 Zum Inhalt springen

Rezept Pastrami-Sandwich mit Sauerkraut

24.09.2025, 11:28

Rezept für Pastrami-Sandwich mit Sauerkraut

Für 4 Personen
Zubereitungszeit: 10 Minuten

Zutaten:

  • 4 kleine Baguettes à ca. 30 g
  • ca. 4 EL Butter, weich
  • ca. 4 EL grobkörniger Senf
  • 160 g rohes Sauerkraut
  • 160 g Pastrami
  • 6 Maiskölbchen

Zubereitung:

  1. Baguette längs halbieren, ohne ganz durchzuschneiden.
  2. Schnittflächen grosszügig mit Butter und Senf bestreichen. Mit Sauerkraut und Pastrami belegen.
  3. Maiskölbchen längs halbieren und zwischen Pastrami und Sauerkraut legen.

Tipp

  • Anstelle Maiskölbchen Essiggurken verwenden
  • Zusätzlich mit einigen Scheiben Gruyère belegen

Pastrami-Sandwich mit Sauerkraut

Radio SRF 1, «A Point», 24.9.2025, 11.19 Uhr ; 

