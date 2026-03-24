Radieslibutter
Ergibt ca. 200 g / Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten
Zutaten
- 100 g Radieschen
- Salz
- 120 g Butter, weich
- 20 g Schnittlauch
Zubereitung
- Radieschen an einer Bircherraffel fein reiben. Mit Salz bestreuen und ca. 10 Minuten ziehen lassen.
- Butter in einer Küchenmaschine hell aufschlagen.
- Radieschen gut ausdrücken und zur Butter geben. Butter mit Salz abschmecken.
- Schnittlauch in Ringe schneiden und auf der Butter anrichten.
- Nach Belieben mit geröstetem Brot oder Brezel servieren.
Tipp
- Die Radieschenbutter schmeckt frisch am besten.
- Übrige Butter in Backpapier zu einer Rolle formen und kühlstellen.