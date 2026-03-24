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Teller mit einem Schälchen Radieslibutter. Daneben liegen zwei rote Radiesli mit Kraut.
Legende: Radieslibutter. zVg Anja Steiner

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Rezept Radieslibutter

Herrlich zu geröstetem Brot oder einer Brezel.

Autor: 

24.03.2026, 11:54

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Radieslibutter

Ergibt ca. 200 g / Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten

 

Zutaten

  • 100 g Radieschen
  • Salz
  • 120 g Butter, weich
  • 20 g Schnittlauch

Zubereitung

  1. Radieschen an einer Bircherraffel fein reiben. Mit Salz bestreuen und ca. 10 Minuten ziehen lassen.
  2. Butter in einer Küchenmaschine hell aufschlagen.
  3. Radieschen gut ausdrücken und zur Butter geben. Butter mit Salz abschmecken.
  4. Schnittlauch in Ringe schneiden und auf der Butter anrichten.
  5. Nach Belieben mit geröstetem Brot oder Brezel servieren.  

Tipp

  • Die Radieschenbutter schmeckt frisch am besten.
  • Übrige Butter in Backpapier zu einer Rolle formen und kühlstellen.

Rezept Radieslibutter

Radio SRF 1, 27.03.2026, 11.40 Uhr

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