Legende: Radieslibutter. zVg Anja Steiner

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Rezept - Radieslibutter Herrlich zu geröstetem Brot oder einer Brezel. Autor: Anja Steiner

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Radieslibutter Ergibt ca. 200 g / Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten Zutaten 100 g Radieschen

Salz

120 g Butter, weich

20 g Schnittlauch Zubereitung Radieschen an einer Bircherraffel fein reiben. Mit Salz bestreuen und ca. 10 Minuten ziehen lassen. Butter in einer Küchenmaschine hell aufschlagen. Radieschen gut ausdrücken und zur Butter geben. Butter mit Salz abschmecken. Schnittlauch in Ringe schneiden und auf der Butter anrichten. Nach Belieben mit geröstetem Brot oder Brezel servieren. Tipp Die Radieschenbutter schmeckt frisch am besten.

Übrige Butter in Backpapier zu einer Rolle formen und kühlstellen. Rezept Radieslibutter Zum Herunterladen

Radio SRF 1, 27.03.2026, 11.40 Uhr

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