Rezept für Sesam-Granola
Für ca. 500 Gramm
Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten + ca. 30 Minuten backen und auskühlen lassen
Zutaten
- 100 g Mandeln
- 1 Eiweiss
- 80 g Honig
- 50 g Tahini (Sesampaste)
- 20 g Kokosöl
- 250 g grobe Vollkorn-Haferflocken
- 60 g Sesam
- ½ TL Salz
- 1 Orange (nur Schale)
Zubereitung
- Backofen auf 150 °C vorheizen. Blech mit Backpapier belegen.
- Mandeln hacken. Eiweiss steif schlagen. Honig, Tahini und Kokosöl in einer Pfanne erwärmen und gut verrühren.
- Honig-Mischung, Mandeln, Haferflocken, Sesam und Salz zum Eiweiss geben. Orangenschale fein dazureiben.
- Alles gut mischen und auf dem Backpapier verteilen.
- In der Ofenmitte ca. 30 Minuten goldbraun backen, dabei gelegentlich umrühren. Granola auskühlen lassen.
Tipp!
- Zum Beispiel mit griechischem Joghurt und frischen saisonalen Früchten servieren
- Gut verpackt hält sich das Granola ca. 1 Monat
- Tahini durch Mandelmus oder Erdnussbutter ersetzen