Runde weisse Schale mit Granola auf rosa Untergrund.
Legende: SRF / Anja Steiner

Inhalt

Rezept Sesam-Granola

27.08.2025, 16:03

Rezept für Sesam-Granola

Für ca. 500 Gramm

Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten + ca. 30 Minuten backen und auskühlen lassen

Zutaten

  • 100 g Mandeln
  • 1 Eiweiss
  • 80 g Honig
  • 50 g Tahini (Sesampaste)
  • 20 g Kokosöl
  • 250 g grobe Vollkorn-Haferflocken
  • 60 g Sesam
  • ½ TL Salz
  • 1 Orange (nur Schale)

Zubereitung

  1. Backofen auf 150 °C vorheizen. Blech mit Backpapier belegen.
  2. Mandeln hacken. Eiweiss steif schlagen. Honig, Tahini und Kokosöl in einer Pfanne erwärmen und gut verrühren.
  3. Honig-Mischung, Mandeln, Haferflocken, Sesam und Salz zum Eiweiss geben. Orangenschale fein dazureiben.
  4. Alles gut mischen und auf dem Backpapier verteilen.
  5. In der Ofenmitte ca. 30 Minuten goldbraun backen, dabei gelegentlich umrühren. Granola auskühlen lassen.

Tipp!

  • Zum Beispiel mit griechischem Joghurt und frischen saisonalen Früchten servieren
  • Gut verpackt hält sich das Granola ca. 1 Monat
  • Tahini durch Mandelmus oder Erdnussbutter ersetzen

Sesam-Granola

Radio SRF 1, «A Point», 16.20 Uhr, 27.8.2025 ; 

