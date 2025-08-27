Legende: SRF / Anja Steiner

Rezept - Sesam-Granola

Rezept für Sesam-Granola Für ca. 500 Gramm Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten + ca. 30 Minuten backen und auskühlen lassen Zutaten 100 g Mandeln

1 Eiweiss

80 g Honig

50 g Tahini (Sesampaste)

20 g Kokosöl

250 g grobe Vollkorn-Haferflocken

60 g Sesam

½ TL Salz

1 Orange (nur Schale) Zubereitung Backofen auf 150 °C vorheizen. Blech mit Backpapier belegen. Mandeln hacken. Eiweiss steif schlagen. Honig, Tahini und Kokosöl in einer Pfanne erwärmen und gut verrühren. Honig-Mischung, Mandeln, Haferflocken, Sesam und Salz zum Eiweiss geben. Orangenschale fein dazureiben. Alles gut mischen und auf dem Backpapier verteilen. In der Ofenmitte ca. 30 Minuten goldbraun backen, dabei gelegentlich umrühren. Granola auskühlen lassen. Tipp! Box aufklappen Box zuklappen Zum Beispiel mit griechischem Joghurt und frischen saisonalen Früchten servieren

Gut verpackt hält sich das Granola ca. 1 Monat

Tahini durch Mandelmus oder Erdnussbutter ersetzen Sesam-Granola

Radio SRF 1, «A Point», 16.20 Uhr, 27.8.2025 ; Anja Steiner