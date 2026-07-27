Rezept - Sommerlicher Thymian-Cheesecake von Michael Brunner

Cheesecake ist ein zeitloser Klassiker – man kennt ihn mit Schokolade, Früchten oder ganz schlicht mit Vanille. Die Kombination mit Kräutern bringt eine ungewohnte, herbe Note ins Spiel. Ein Geschmackserlebnis der besonderen Art.

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