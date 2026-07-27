Rezept Cheesecake mit Honig und Thymian
Zutatenliste
- 500 g griechischer Joghurt
- 200 g Haferkekse
- 60 g Butter zerlassen
- 1,5 EL Thymianblätter
- 400 g Doppelrahmfrischkäse
- 40 g Puderzucker, gesiebt
- 1 Bio-Zitrone, 1 TL abgeriebene Schale
- 150 g weisse Schokolade, in 1-2 cm grosse Stücke gebrochen
- 60 g Honig
Zubereitung Boden
- Springform (23 cm Durchmesser) mit Backpapier auskleiden.
- Ein Küchentuch in ein Sieb legen und das Sieb auf eine Schüssel setzen.
- Griechischen Joghurt hineingeben.
- Die Ecken des Tuchs zusammendrehen und ein Bündel formen.
- Die Flüssigkeit aus dem Joghurt ausdrücken.
- Haferkekse in einen Frischhaltebeutel geben.
- Mit einer Teigrolle zu feinen Bröseln zerdrücken.
- Zerlassene Butter mit einem TL Thymian vermengen.
- Joghurt, Keksbrösel und Butter-Thymian-Mischung vermengen.
- Die Masse gleichmässig in der vorbereiteten Form verteilen und leicht andrücken.
- In den Kühlschrank stellen.
Zubereitung Füllung
- Frischkäse, Joghurt, Puderzucker und Zitronenschale glatt verrühren.
- Schokolade im Wasserbad schmelzen.
- Flüssige Schokolade unter Frischkäsecreme heben.
- Creme auf dem Cake-Boden verteilen.
- Glatt streichen und mindestens 2 Stunden erkalten lassen.
- Honig verflüssigen und einen halben TL Thymian unterrühren.
- Gleichmässig über den Kuchen giessen und servieren.