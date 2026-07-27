 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Rezept Sommerlicher Thymian-Cheesecake von Michael Brunner

Cheesecake ist ein zeitloser Klassiker – man kennt ihn mit Schokolade, Früchten oder ganz schlicht mit Vanille. Die Kombination mit Kräutern bringt eine ungewohnte, herbe Note ins Spiel. Ein Geschmackserlebnis der besonderen Art.

Autor: 

27.07.2026, 11:10

Teilen

Rezept Cheesecake mit Honig und Thymian

Zutatenliste

  • 500 g griechischer Joghurt
  • 200 g Haferkekse
  • 60 g Butter zerlassen
  • 1,5 EL Thymianblätter
  • 400 g Doppelrahmfrischkäse
  • 40 g Puderzucker, gesiebt
  • 1 Bio-Zitrone, 1 TL abgeriebene Schale
  • 150 g weisse Schokolade, in 1-2 cm grosse Stücke gebrochen
  • 60 g Honig

Zubereitung Boden

  1. Springform (23 cm Durchmesser) mit Backpapier auskleiden.
  2. Ein Küchentuch in ein Sieb legen und das Sieb auf eine Schüssel setzen.
  3. Griechischen Joghurt hineingeben.
  4. Die Ecken des Tuchs zusammendrehen und ein Bündel formen.
  5. Die Flüssigkeit aus dem Joghurt ausdrücken.
  6. Haferkekse in einen Frischhaltebeutel geben.
  7. Mit einer Teigrolle zu feinen Bröseln zerdrücken.
  8. Zerlassene Butter mit einem TL Thymian vermengen.
  9. Joghurt, Keksbrösel und Butter-Thymian-Mischung vermengen.
  10. Die Masse gleichmässig in der vorbereiteten Form verteilen und leicht andrücken.
  11. In den Kühlschrank stellen.

Zubereitung Füllung

  1. Frischkäse, Joghurt, Puderzucker und Zitronenschale glatt verrühren.
  2. Schokolade im Wasserbad schmelzen.
  3. Flüssige Schokolade unter Frischkäsecreme heben.
  4. Creme auf dem Cake-Boden verteilen.
  5. Glatt streichen und mindestens 2 Stunden erkalten lassen.
  6. Honig verflüssigen und einen halben TL Thymian unterrühren.
  7. Gleichmässig über den Kuchen giessen und servieren.

Rezept zum Herunterladen

Radio SRF 1,

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)