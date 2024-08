Simonas «Baumnuss & Popcorn Parfait mit Rhabarber-Cheesecake»

Per E-Mail teilen

Für 4 Personen.

Baumnuss Parfait, Popcorn Parfait, Macaron und kleiner Rhabarber-Cheesecake

Baumnuss Parfait

40 g Zucker

50 g Baumnusskerne, grob gehackt

3 Eigelb

60 g Zucker

30 g Honig

1-2 EL Nusslikör

3 dl Rahm, steif geschlagen

3 Eiweiss, steif geschlagen

150 g Baumnusskerne, feingerieben

30 ml Quittenschnaps

1 EL Zucker

Eine Cakeform mit Klarsichtfolie auslegen und bereitstellen.

Zucker in Bratpfanne geben und karamellisieren. Grob gehackte Baumnusskerne zugeben und kurz mischen. Die Baumnusskerne in der Pfanne etwas auskühlen lassen (damit die Klarsichtfolie nicht schmilzt), dann auf dem Cakeformboden auslegen.

Eigelb und Zucker in eine Schüssel geben und schaumig rühren. Honig und Nusslikör zugeben und rund 5 Minuten schlagen, bis eine luftige, cremige Masse entstanden ist. Den Schlagrahm mit einem Gummischaber darunter ziehen. Eischnee und geriebene Baumnüsse zugeben und mit dem Gummischaber unterziehen

Die Baumnuss-Parfait-Masse auf die karamellisierten Baumnüsse verteilen. Mindestens 4 Stunden in den Tiefkühler stellen.

Kurz vor dem Servieren das Parfait auf der Form stürzen und in Tranchen schneiden. Je 1 Tranche auf kleine Teller mit Rand anrichten. Je nach Wunsch mit gewärmten Quittenschnaps und Zucker übergiessen und flambieren.

Macaron

100 g Baunusskerne

75 g Puderzucker

2 Eiweiss

1 PriseSalz

35 g Zucker

Baumnusskerne und Puderzucker in Cutter geben und sehr fein mahlen (die Masse muss fettig / feucht sein).

Ein Backblech mit Backreinpapier belegt bereit stellen. Spritzsack bereitlegen.

Eiweiss und Salz in eine Schüssel geben. Schaumig schlagen. Nun den Zucker langsam einrieseln lassen. Weiterschlagen bis die Masse fest und glänzig ist (ca. 5 Min.) Baumnuss-Zuckermasse zugeben und mit einem Gummischaber unterziehen. Die Macaron-Masse in einen Spritzsack füllen.

Mit dem spritzsack ca. teelöffelgrosse Tupfen bilden. Macarons bei Raumtemperatur ca. 120 Minuten antrocknen lassen.

Den Backofen auf 135° Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Das Backblech einschieben und ca. 35 Min. backen. Das Backblech aus dem Backofen ziehen und die Macarons auskühlen lassen.

Tannenschössligleefüllung

25 g Butter, weich

25 g Puderzucker

25 g Tannenschössli-Gelée

Butter in eine Schüssel geben und schaumig rühren. Zucker und Tannenschössli-Gelée zugeben. Rühren, bis die Masse hell und luftig ist.

Die Hälfte der Macaronböden mit der Tannenschössli-Crème bestreichen. Die andere Hälfte der Macaron darauf legen und fein anpressen.

Rhabarber-Cheesecacke Mürbeteig

250 g Mehl

½ TL Salz

3 ELZucker

120 g Butter, kalt, in Stücke geschnitten

1 Ei, aufgeschlagen

Mehl, Salz und Zucker in eine Schüssel geben und mischen. Die Butterstücke zugeben und zwischen den Handballen fein reiben. Eine Vertiefung bilden und das Ei zugeben. Von der Mitte her zusammenfügen. Den Mürbeteig in eine Klarsichtfolie wickeln und mind. 30 Min. kühl stellen.

Den Backofen auf 180° Grad vorheizen. Eine Springform von 28-30cm Durchmesser bereitstellen.

Den Mürbeteig auf den Springformboden legen und auswallen. Mit dem Formenrand umspannen. In den Backofen schieben und ca. 15 Min. goldgelb backen. Aus dem Backofen nehmen und den Teigboden auskühlen lassen.

Füllung

240 g Rhabarbern, geschält, in Würfeli geschnitten

2 EL Wasser

7 Blatt Gelatine, im kalten Wasser eingeweicht

2 Eigelb

180 g Zucker

½ P Vanillezucker

1 EL warmes Wasser

300 g Frischkäse, nature, z.B. Filona

2 Eiweiss, steif geschlagen

2 dl Vollrahm

Rhabarberwürfeli und Wasser in eine Pfanne geben. Aufkochen und anschliessend bei kleiner Hitze zugedeckt 6-8 Min. garen lassen. Pfanne von der Herdplatte nehmen. Gelatine-Blätter aus dem Wasser ziehen, gut abtropfen lassen und ins warme Rhabarberkompott geben. gut mischen. Rhabarberkompott auskühlen lassen (ansulzen).

Eigelb, Zucker, Vanillezucker und warmes Wasser in eine Schüssel geben. Schaumig rühren, bis die Masse crèmeartig ist. Frischkäse zugeben und unterrühren. Eischnee, Schlagrahm und ausgekühltes Rhabarberkompott mit dem Schwingbesen durchschlagen, zugeben und mit einem Gummischaber darunter ziehen. Die Rhabarbermasse auf dem ausgekühlten Mürbeteigboden verteilen. Den Rhabarber-Cheescake zugedeckt 3-4 Stunden kühl stellen.

Rhabarber-Erdbeerkompott

100 g Rhabarbern, geschält, in Würfeli geschnitten

100 g Erdbeeren, geviertelt

40 g Zucker

Rhabarbern, Erdbeeren und Zucker in eine Pfanne geben. Aufkochen und mittlerer Hitze 5-7 Min. dämpfen. Auskühlen lassen und kurz vor dem Servieren auf den Rhabarber-Cheescake verteilen.

Anrichten

Das Baumnuss Parfait anrichtet auf Dessertteller stellen. Ein Stück Rhabarber-Cheescake dazu anrichten und ein Macaron auf dem Teller platzieren.

Popcorn Parfait

50 g Popcorn

75 g Puderzucker

3 Eiweiss

Popcorn mit Puderzucker in den Cutter geben und fein mahlen. Eiweiss in eine Schüssel geben und schaumig schlagen. Popcorn-Zucker-Mischung zugeben und gut mischen.

Das Parfait in eine mit Klarsichtfolie ausgelegte Form geben und für 3-4 Stunden tiefkühlen lassen.

Kurz vor dem Servieren aus dem Tiefkühler nehmen. Stürzen und portionenweise auf Dessertteller anrichten. Evt. mit heisserQuitten-Zucker-Lösung (siehe Baumnuss Parfait) übergiessen und flambieren. Sofort servieren.

Popcorn-Macaron

50 g Popcorn

75 g Puderzucker

2 Eiweiss

1 PriseSalz

50 g Zucker

Popcorn und Puderzucker in Cutter geben und sehr fein mahlen

Ein Backblech mit Backreinpapier belegt bereit stellen. Spritzsack bereitlegen.

Eiweiss und Salz in eine Schüssel geben. Schaumig schlagen. Nun den Zucker langsam einrieseln lassen. Weiterschlagen bis die Masse fest und glänzig ist (ca. 5 Min.) Popcorn-Zuckermasse zugeben und mit einem Gummischaber unterziehen. Die Macaron-Masse in einen Spritzsack füllen.

Mit dem spritzsack ca. teelöffelgrosse Tupfen bilden. Macarons bei Raumtemperatur ca. 120 Minuten antrocknen lassen.

Den Backofen auf 135° Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Das Backblech einschieben und ca. 35 Min. backen. Das Backblech aus dem Backofen ziehen und die Macarons auskühlen lassen.

Tannenschössligleefüllung

25 g Butter, weich

25 g Puderzucker

25 g Tannenschössli-Gelée

Butter in eine Schüssel geben und schaumig rühren. Zucker und Tannenschössli-Gelée zugeben. Rühren, bis die Masse hell und luftig ist.

Die Hälfte der Macaronböden mit der Tannenschössli-Crème bestreichen. Die andere Hälfte der Macaron darauf legen und fein anpressen.

Diese Popcorn-Rezepte könnenfür Nuss-Allergiker zubereitet werden.