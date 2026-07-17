Rezept für Tiramisu-Stängeliglace
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten + ca. 6 Stunden gefrieren lassen
Ergibt 8 Förmchen à 0,6 dl
Zutaten
- 30 ml Wasser
- 5 g Instant-Kaffeepulver
- 10 g Kakaopulver, ungesüsst
- 60 g Kondensmilch
- 1 dl Vollrahm
- 1 Prise Salz
- 250 g Mascarpone
Zubereitung
- Wasser aufkochen. Mit Kaffeepulver verrühren. Kakaopulver und 10 g Kondensmilch beigeben. Kaffeecreme gut mischen. Rahm steif schlagen. Mit Salz, restlicher Kondensmilch und Mascarpone gut verrühren.
- Kaffee- und Mascarponecreme abwechslungsweise in die Glaceformen füllen. Nach Belieben mit einem Glacestängel etwas marmorieren. Je einen Glacestängel hineinstecken und im Tiefkühler mindestens 6 Stunden oder über Nacht gefrieren lassen.
- Tiramisu-Stängeliglace aus den Förmchen lösen und sofort servieren.