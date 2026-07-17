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Rezept Tiramisu-Stängeliglace

Tiramisu am Stängel? Aber ja! Dieses Stängeliglace ist rasch zubereitet und wird dank Rahm und Mascarpone besonders cremig.

Autor: 

17.07.2026, 15:23

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Rezept für Tiramisu-Stängeliglace

Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten + ca. 6 Stunden gefrieren lassen
Ergibt 8 Förmchen à 0,6 dl

Zutaten

  • 30 ml Wasser
  • 5 g Instant-Kaffeepulver
  • 10 g Kakaopulver, ungesüsst
  • 60 g Kondensmilch
  • 1 dl Vollrahm
  • 1 Prise Salz
  • 250 g Mascarpone

Zubereitung

  1. Wasser aufkochen. Mit Kaffeepulver verrühren. Kakaopulver und 10 g Kondensmilch beigeben. Kaffeecreme gut mischen. Rahm steif schlagen. Mit Salz, restlicher Kondensmilch und Mascarpone gut verrühren.
  2. Kaffee- und Mascarponecreme abwechslungsweise in die Glaceformen füllen. Nach Belieben mit einem Glacestängel etwas marmorieren. Je einen Glacestängel hineinstecken und im Tiefkühler mindestens 6 Stunden oder über Nacht gefrieren lassen.
  3. Tiramisu-Stängeliglace aus den Förmchen lösen und sofort servieren.
Tiramisu-Stängeliglace

Radio SRF 1, «A Point», 23.7.2026, 16:12 Uhr

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