Rezept für vegane Bananenglace
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + gefrieren lassen
Für 6 Personen
Zutaten
- 4 reife Bananen
- 2 dl pflanzliche Milchalternative, z. B. Kokosdrink
- 1 Prise Salz
- 40 g Erdnussbutter
- Gesalzene Erdnüsse zum Servieren
Zubereitung
- Bananen schälen, in Scheiben schneiden und auf einem mit Backpapier belegten Kuchenblech mindestens 6 Stunden oder über Nacht tiefkühlen.
- Gefrorene Bananen, Kokosdrink, Salz und Erdnussbutter in einem leistungsstarken Standmixer oder Cutter zu einer cremigen Masse pürieren. Je nach Bedarf etwas Kokosdrink beigeben.
- Bananenglace mit gesalzenen Erdnüssen bestreuen und sofort servieren.
Tipps
- Anstelle von Erdnussbutter Mandelmus verwenden.
- Die Bananenglace kann etwa 30 Minuten vor dem Servieren zubereitet und nach dem Mixen noch kurz in den Tiefkühler gestellt werden.
- Je nach Leistungsfähigkeit des Mixers die Bananen 5 bis 10 Minuten antauen lassen.
- Nicecream eignet sich nicht zum Aufbewahren, da sie ohne Fett und Zucker beim erneuten Einfrieren steinhart wird und sich kaum portionieren lässt. Falls trotzdem etwas übrigbleiben sollte, vor dem Servieren 10 bis 15 Minuten antauen lassen und nochmals kurz mixen.