Rezept für Wassermelonen-Limetten-Granita
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + ca. 6 Stunden gefrieren lassen
Für 4 Personen
Zutaten
- 1 Limette
- 500 g Wassermelone
- 1 Prise Salz
- 1 Zweig Pfefferminze
- 360 g griechischer Joghurt
- 4 TL flüssiger Honig
Zubereitung
- Limettenschale fein abreiben, Saft auspressen. Wassermelone schälen, in Würfel schneiden und pürieren (ergibt ca. 4 dl Saft). Mit Limettenschale, Saft und Salz mischen. Auf ein tiefes Kuchenblech giessen und in den Tiefkühler stellen.
- Nach ca. 30 Minuten mit einer Gabel oder einem Schwingbesen durchrühren. Granita erneut tiefkühlen und diesen Vorgang alle 30 Minuten wiederholen, bis die Masse gefroren ist.
- Pfefferminz-Blättchen vom Zweig zupfen. Wassermelonen-Granita mit griechischem Joghurt und Minze anrichten. Mit Honig beträufeln und sofort servieren.
Tipps
- Das Granita lässt sich je nach Saison auch mit anderen Früchten oder Fruchtsaft zubereiten.
- Für Experimentierfreudige: Statt Honig etwas Olivenöl darüberträufeln.