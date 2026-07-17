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Rezept Wassermelonen-Limetten-Granita

Dieses Granita ist erfrischend, fruchtig und macht kaum Aufwand. Der Zaubertrick: Durch eine Prise Salz verstärkt sich das Aroma der Wassermelonen.

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17.07.2026, 15:17

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Rezept für Wassermelonen-Limetten-Granita

Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + ca. 6 Stunden gefrieren lassen
Für 4 Personen

Zutaten

  • 1 Limette
  • 500 g Wassermelone
  • 1 Prise Salz
  • 1 Zweig Pfefferminze
  • 360 g griechischer Joghurt
  • 4 TL flüssiger Honig

Zubereitung

  1. Limettenschale fein abreiben, Saft auspressen. Wassermelone schälen, in Würfel schneiden und pürieren (ergibt ca. 4 dl Saft). Mit Limettenschale, Saft und Salz mischen. Auf ein tiefes Kuchenblech giessen und in den Tiefkühler stellen.
  2. Nach ca. 30 Minuten mit einer Gabel oder einem Schwingbesen durchrühren. Granita erneut tiefkühlen und diesen Vorgang alle 30 Minuten wiederholen, bis die Masse gefroren ist.
  3. Pfefferminz-Blättchen vom Zweig zupfen. Wassermelonen-Granita mit griechischem Joghurt und Minze anrichten. Mit Honig beträufeln und sofort servieren.

Tipps

  • Das Granita lässt sich je nach Saison auch mit anderen Früchten oder Fruchtsaft zubereiten.
  • Für Experimentierfreudige: Statt Honig etwas Olivenöl darüberträufeln.
Wassermelonen-Limetten-Granita

Radio SRF 1, «A Point», 22.7.2026, 15:15 Uhr

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