Rezept - Rindsragout Viel Wein und Kochzeit sollte man für dieses Ragout einberechnen. Die Vorbereitungszeit ist dafür umso kürzer.

Rezept für Rindsragout Vorbereitungszeit: 30-40 Minuten Kochzeit: 2-3 Stunden Zutaten 1.5 kg Rinderbrust in ca. 5 cm grosse Stücke geschnitten

Bratbutter

1-2 EL Weissmehl

300g Knollensellerie

3-4 mittelgrosse Rüben (ungeschält)

3 grosse Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

3 El Tomatenpüree

2 Flaschen Rotwein

2 Liter Rinderbrühe

2-3 getrocknete Lorbeerblätter

Bouquet garni (bspw. Rosmarin, Thymian und glatte Petersilie) Zubereitung Den Sellerie zu Mirepoix verarbeiten, die Zwiebeln und den Knoblauch klein hacken. Den Strunk der Rüebli wegschneiden und sie der Länge nach halbieren. In ca. 5 Millimeter dicke Halbmonde schneiden. Das Fleisch abtupfen bzw. zuschneiden. Danach das Fleisch portionenweise in reichlich Bratbutter anbraten, bis es Farbe annimmt. Die Fleischstücke aus der Pfanne nehmen und danach das Gemüse ebenfalls anrösten. Die Fleischstücke wieder zugeben und alles mit dem Tomatenpüree noch 1 Minute unter stetigem rühren weiterrösten. 2 EL Mehl beigeben und vermengen, danach direkt mit ca. 3 dl Rotwein ablöschen. Das Bouqet garni beigeben Schrittweise den Rotwein beigeben und die ganze Flüssigkeit auf ca. die Hälfte reduzieren. Danach die warme Rinderbrühe beigeben und alles aufkochen. Die Hitze reduzieren und bei tiefer bis mittlerer Temperatur mit geschlossenem Deckel ca. 2 Stunden schmoren und immer wieder umrühren. Danach den Deckel entfernen und die Flüssigkeit reduzieren, bis die Sauce etwas eindickt. Vor dem servieren geschnittener glatter Peterli untermengen. Tipp: Servieren zu Kartoffelstock, Bandnudeln, Spätzli oder mit einem knusprigen Baguette und Ofengemüse. Rindsragout

Radio SRF 1, «A Point», 27.1.2026, 11.40 Uhr ; Max Fischer