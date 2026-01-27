Rezept Rindsragout

Rezept für Rindsragout
Vorbereitungszeit: 30-40 Minuten
Kochzeit: 2-3 Stunden
Zutaten
- 1.5 kg Rinderbrust in ca. 5 cm grosse Stücke geschnitten
- Bratbutter
- 1-2 EL Weissmehl
- 300g Knollensellerie
- 3-4 mittelgrosse Rüben (ungeschält)
- 3 grosse Zwiebeln
- 3 Knoblauchzehen
- 3 El Tomatenpüree
- 2 Flaschen Rotwein
- 2 Liter Rinderbrühe
- 2-3 getrocknete Lorbeerblätter
- Bouquet garni (bspw. Rosmarin, Thymian und glatte Petersilie)
Zubereitung
- Den Sellerie zu Mirepoix verarbeiten, die Zwiebeln und den Knoblauch klein hacken. Den Strunk der Rüebli wegschneiden und sie der Länge nach halbieren. In ca. 5 Millimeter dicke Halbmonde schneiden.
- Das Fleisch abtupfen bzw. zuschneiden. Danach das Fleisch portionenweise in reichlich Bratbutter anbraten, bis es Farbe annimmt.
- Die Fleischstücke aus der Pfanne nehmen und danach das Gemüse ebenfalls anrösten. Die Fleischstücke wieder zugeben und alles mit dem Tomatenpüree noch 1 Minute unter stetigem rühren weiterrösten.
- 2 EL Mehl beigeben und vermengen, danach direkt mit ca. 3 dl Rotwein ablöschen. Das Bouqet garni beigeben Schrittweise den Rotwein beigeben und die ganze Flüssigkeit auf ca. die Hälfte reduzieren. Danach die warme Rinderbrühe beigeben und alles aufkochen.
- Die Hitze reduzieren und bei tiefer bis mittlerer Temperatur mit geschlossenem Deckel ca. 2 Stunden schmoren und immer wieder umrühren. Danach den Deckel entfernen und die Flüssigkeit reduzieren, bis die Sauce etwas eindickt. Vor dem servieren geschnittener glatter Peterli untermengen.
Tipp: Servieren zu Kartoffelstock, Bandnudeln, Spätzli oder mit einem knusprigen Baguette und Ofengemüse.