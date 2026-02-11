Rezept Saiblingfilets mit Verveine

Rezept für Saiblingfilets mit Verveine
Zutaten (2 Personen)
- 2-4 Saiblingfilets, ohne Haut
- Zitronensaft zum Beträufeln der Saibling-Filets
- Butter, zum Einbuttern der Pfanne
- Schalotten, ganz fein gehackt
- Handvoll frische Verveine-Blätter*, gewaschen, trocken getupft und fein gehackt
- Weisswein, so viel, dass der Pfannenboden knapp bedeckt ist
- ca. 2 dl Vollrahm
- wenig Zitronenabrieb
- Salz und Pfeffer aus der Mühle
*Anstelle von Verveine kann man auch andere Kräuter verwenden. Schnittlauch, Peterli oder Dill passen sehr gut zu Fisch.
Zubereitung
- Eine weite, flache Pfanne mit wenig Butter ausbuttern.
- Die gehackte Schalotte und die gehackte Verveine in die Pfanne geben.
- Weisswein dazu giessen, so dass der Pfannenboden gerade knapp mit Wein bedeckt ist.
- Die Saibling-Filets gut salzen und mit Zitronensaft beträufeln. Den Fisch in die Pfanne legen, so dass der ganze Pfannenboden mit Fisch bedeckt und sich die Filets möglichst nicht überlappen.
- Den Rahm über die Saibling-Filets giessen, so dass sie ganz mit Rahm bedeckt sind. Den Rahm ganz kurz aufkochen und die Hitze sofort aufs Minimum zurückstellen.
- Die Filets wenden und ganz kurz nochmals in die Pfanne geben.
- Dann die Filets vorsichtig aus der Pfanne heben und auf einem Teller beiseite stellen.
- Die Sauce kräftig einkochen und mit Salz, Pfeffer und Zitronenabrieb abschmecken. Allenfalls noch etwas Verveine oder Zitronensaft zugeben.
- Die Pfanne vom Herd ziehen und den Saibling zurück in die heisse Sauce geben und kurz warm werden lassen. Nicht mehr kochen; der Fisch soll inwendig noch ganz leicht glasig sein.
- Auf gut vorgewärmten Tellern in Begleitung von Reis oder Salzkartoffeln servieren