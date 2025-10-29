Vorspeise für 4 Personen, Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

Zutaten

Zubereitung

Marroni und Feigen fein würfeln. Die Schalotte fein schneiden und mit etwas Butter/Olivenöl andünsten. Mit Rotwein ablöschen und auf die Hälfte einreduzieren.

Marroni und Feigen, sowie den Fonds dazugeben und ca. 15 Minuten köcheln. Rahm kurz vor Schluss dazugeben. Pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Den Sellerie schälen* und in feine Scheiben schneiden, rund 1 cm dick – die Scheiben je nach Grösse halbieren oder vierteln. Einige Minuten dämpfen, bis der Sellerie weich ist. Dann auf beiden Seiten mit Butter/Öl anbraten. Mit Salz würzen.

Die warme Sauce auf einem Teller anrichten. Die Selleriestücke daraufgeben. Mit einigen frischen Feigenschnitzen dekorieren.

* Die Schale kann zum Auskochen von Gemüsebrühe gebraucht werden.