Rezept Sauce mit Kastanien und Feigen – dazu gerösteter Sellerie
Vorspeise für 4 Personen, Zubereitungszeit ca. 30 Minuten
Zutaten
- 120 g Marroni (gekocht)
- 4 Feigen (frisch oder getrocknet)
- 1 Schalotte
- 10 g Butter oder Olivenöl
- 1.4 dl Rotwein
- 2 dl Fonds
- 1 dl Rahm
- 1 Sellerie
- 1 Feige für die Dekoration
- Pfeffer
- Salz
Zubereitung
- Marroni und Feigen fein würfeln. Die Schalotte fein schneiden und mit etwas Butter/Olivenöl andünsten. Mit Rotwein ablöschen und auf die Hälfte einreduzieren.
- Marroni und Feigen, sowie den Fonds dazugeben und ca. 15 Minuten köcheln. Rahm kurz vor Schluss dazugeben. Pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Den Sellerie schälen* und in feine Scheiben schneiden, rund 1 cm dick – die Scheiben je nach Grösse halbieren oder vierteln. Einige Minuten dämpfen, bis der Sellerie weich ist. Dann auf beiden Seiten mit Butter/Öl anbraten. Mit Salz würzen.
- Die warme Sauce auf einem Teller anrichten. Die Selleriestücke daraufgeben. Mit einigen frischen Feigenschnitzen dekorieren.
* Die Schale kann zum Auskochen von Gemüsebrühe gebraucht werden.