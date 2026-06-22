Rezept Tannensenf
Zutaten
- 6 EL Tannennadeln
- 100 ml Apfelessig
- 4 EL Honig
- 1 TL Salz
- 200 ml Senfkörner, gelb und schwarz
Zubereitung
- Aus 1/3 der Tannennadeln und 200 ml kochendem Wasser einen Tee herstellen. Einige Minuten ziehen lassen, danach die Nadeln abseihen.
- Essig, Honig, und Salz dazugeben und nochmals aufkochen, bis sich der Honig gut aufgelöst hat.
- Die übrigen Tannennadeln ganz fein hacken und zusammen mit dem Senf und der Flüssigkeit mischen.
- Mischung in Gläser füllen und über Nacht im Kühlschrank ziehen und quellen lassen, danach pürieren und abschmecken.