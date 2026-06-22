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Rezept Tannensenf

Naturgenuss pur – Tannensenf bringt den aromatischen Zauber des Waldes direkt in Ihre Küche.

Autor: 

22.06.2026, 09:25

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Rezept Tannensenf

Zutaten 

  • 6 EL Tannennadeln
  • 100 ml Apfelessig
  • 4 EL Honig
  • 1 TL Salz
  • 200 ml Senfkörner, gelb und schwarz 

Zubereitung 

  1. Aus 1/3 der Tannennadeln und 200 ml kochendem Wasser einen Tee herstellen. Einige Minuten ziehen lassen, danach die Nadeln abseihen.
  2. Essig, Honig, und Salz dazugeben und nochmals aufkochen, bis sich der Honig gut aufgelöst hat.
  3. Die übrigen Tannennadeln ganz fein hacken und zusammen mit dem Senf und der Flüssigkeit mischen.
  4. Mischung in Gläser füllen und über Nacht im Kühlschrank ziehen und quellen lassen, danach pürieren und abschmecken.

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Radio SRF 1, 22.06.2026, 15.15 Uhr

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