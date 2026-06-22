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Rezept Zwetschgenketchup

Raffiniert statt langweilig – mit diesem Ketchup holen Sie sich Lorbeeren.

Autor: 

22.06.2026, 09:26

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Rezept Zwetschgenketchup

Zutaten

  • 65 g Zwetschgen, Schlehen/Kirschen
  • 25 g Tomaten
  • 10 g Zwiebeln, grob gehackt
  • 9 ml Apfelessig
  • 25 ml Wasser
  • 12 g Honig
  • Salz
  • Ingwer
  • Chili

Zubereitung

  1. Tomaten, Zwetschgen und Zwiebeln fein hacken und mit Schlehen, Essig, Salz, Gewürzen und Wasser in einen Topf geben und zum Kochen bringen.
  2. Ca. 1 Stunde köcheln lassen und ständig rühren, damit es nicht anbrennt.
  3. Anschliessend alles durch ein Sieb/Flotte Lotte passieren.
  4. Nochmals in einem Topf mit Honig aufkochen und in sterilisierte Gläser abfüllen.

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Radio SRF 1, 24.06.2026, 16.12 Uhr

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