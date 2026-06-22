Rezept Zwetschgenketchup
Zutaten
- 65 g Zwetschgen, Schlehen/Kirschen
- 25 g Tomaten
- 10 g Zwiebeln, grob gehackt
- 9 ml Apfelessig
- 25 ml Wasser
- 12 g Honig
- Salz
- Ingwer
- Chili
Zubereitung
- Tomaten, Zwetschgen und Zwiebeln fein hacken und mit Schlehen, Essig, Salz, Gewürzen und Wasser in einen Topf geben und zum Kochen bringen.
- Ca. 1 Stunde köcheln lassen und ständig rühren, damit es nicht anbrennt.
- Anschliessend alles durch ein Sieb/Flotte Lotte passieren.
- Nochmals in einem Topf mit Honig aufkochen und in sterilisierte Gläser abfüllen.