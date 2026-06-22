Wildes Apfel-Aioli
Zutaten
- 1–2 Wildäpfel oder normale Äpfel
- 2 Eigelb
- 1–2 Knoblauchzehen, fein gehackt
- 150 ml Olivenöl
- Salz – je nach Geschmack
Zubereitung
- Äpfel schälen und in Schnitze schneiden. Dann in einem Topf mit Wasser bedecken und bei mittlerer Temperatur kochen, bis sie zerfallen. Bei Bedarf etwas Wasser nachgiessen. Sobald weich, Wasser abgiessen, gut abtropfen lassen. Pürieren. In den Kühlschrank.
- Das Eigelb im Mixer mit Knoblauch verrühren. Bei laufendem Motor langsam und in dünnem Strahl das Öl zu giessen, bis eine cremige Sauce entsteht. Falls zu wenig flüssig, darf mehr Olivenöl dazugegeben werden. Dann das kalte Apfelmus daruntergeben und mit Salz abschmecken.