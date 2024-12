Ist es nicht so? Träumen wir nicht alle immer ein klein wenig von weissen Weihnachten? Und werden wir nicht meistens enttäuscht, wenn wir nicht gerade das Glück haben, die Festtage in den Bergen zu verbringen? Weil es just auf Weihnachten hin frühlingshaft warm wird und der Westwind Regen bringt oder die Sonne scheint. Wie auch immer: dieses Mal machen wir uns die Festtage in eigener Regie weiss. Wir kochen ganz in Weiss. «White Christmas» ist dieses Jahr unser Motto fürs Weihnachtsmenü.

Der Apéro – Scones gefüllt mit Rüeblilachs und würziger Kräutercrème

SRF 1-Foodredaktorin Olivia Gähwiler serviert zum Apéro butterzarte Scones in Form von kleinen Tännlein und Sternen.

Legende: Weihnächtliche Scones zum Apéro bestreut mit Tannennadelpulver und Mehl. SRF

Die einen füllt sie mit Rüeblilachs, die andern mit einer würzigen Kräuterfüllung mit Meerrettich. Bestreut wird das feine Gebäck mit Tannennadelpulver. Weihnachten pur! Die Scones lassen sich übrigens gut vorbereiten und müssen vor dem Servieren nur noch gefüllt und bestreut werden.

Die Suppe – Suppe aus Petersilienwurzel mit knusprigen Chips

Die Petersilienwurzel-Suppe von SRF1-Foodredaktorin Maja Brunner wärmt Bauch und Seele. Würzig, fein cremig und elegant passt die Suppe perfekt zu unserem weissen Weihnachtsmenü.

Legende: Petersilienwurzsuppe: cremig, würzig, saisonal. SRF

Für Crunch auf der Suppe sorgen im Ofen gebackene Petersilienwurzel-Chips. Und falls Sie Angst haben, dass sich Ihre Gäste den Bauch zu sehr mit Suppe vollschlagen und dann schon vor dem Hauptgang den Löffel strecken, servieren Sie die Suppe ganz einfach in Mini-Schälchen oder Espresso-Tässchen. Das sieht attraktiv aus und hilft Ihren Gästen den «Gluscht» und Heisshunger etwas zu zähmen.

Der Hauptgang – Zander mit Tannennadelöl auf Mandarinen-Yuzu-Risotto

Unser Hobbykoch Mark Frederick Chapman ist ein grosser Weihnachts-Fan! Der Duft von «Tannenkries» und Mandarinenschalen gehören für ihn zu Weihnachten wie Kerzenlicht und feines Essen.

Legende: Einheimischer Fisch auf Risotto. SRF

Da wundert es nicht, dass bei seinem Hauptgang aus Zander mit Tannenöl auf Mandarinen-Risotto das Aroma von Tannenadeln und Mandarinenschalen eine ganz wichtige Rolle spielt.

Das Dessert – Chicorée-Panna Cotta

Noch Lust auf etwas Süsses? Was für eine Frage! Oder würden Sie beim Anblick der winterlichen Version der Panna Cotta von Foodexpertin Esther Kern tatsächlich auf das Dessert verzichten wollen?

Legende: Chicorée-Panna Cotta – Süsse trifft auf Bitterkeit. SRF

Sicher nicht an Weihnachten! Und gar nicht bei einem Dessert, bei dem Süsse und Bitterkeit so perfekt harmonieren.

