Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Diäten sind in Verruf geraten und trotzdem wollen alle schlank sein: Der Internationale Anti-Diät-Tag will ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Übergewichtigen setzen und auf ungesunde Diät-Kulturen aufmerksam machen. In diesem Quiz geht es nicht um Kalorien und Verzicht, sondern um Gesundheit und Genuss.