Kinderleichte Wanderung in spektakulärem Winterpanorama

Schneeschuhe und Ski können Sie getrost zu Hause lassen. Wandern pur geht auch im Winter. Zum Beispiel auf der Melchsee-Frutt. Hier wandert man auf einem Bergplateau im Kanton Obwalden und ist von einer schneebedeckten Berglandschaft umgeben, wie man sie sonst nur mit Ski oder Schneeschuhen erreichen kann. Bei klarer Sicht gibt es den Ausblick Richtung Titlis, Berner Alpen und bis nach Luzern gratis dazu.

Wandern geht auch im Winter.

Auf der Frutt war ich fürs Militär oder zum Eisfischen fürs Radio. Zweimal war das Wetter kalt und garstig. Beim Eisfischen ist mir sogar die ganze Radiotechnik eingefroren. Und trotzdem habe ich ein drittes Mal versucht, einen Fisch an die Angel zu kriegen. Das Glück war auf meiner Seite.

Marcel Hähni SRF-1-Outdoor-Reporter Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marcel Hähni, Jahrgang 1970, ist Redaktor und Produzent bei Radio SRF 1 und ausgebildeter Wander- und Schneeschuh-Wanderleiter. Regelmässig berichtet er auf srf1.ch und am Radio über seine neusten Abenteuer und verrät Tipps und Tricks für die Outdoorwelt.

Bei meiner Winterwanderung hat sich die Melchsee-Frutt dann von ihrer besten Seite gezeigt. Skifahrer, Schneeschuhläufer, Eisfischer und Winterwanderer kommen alle bei der Bergstation Stöckalp-Melchsee an. Von dort aus wandern und fahren alle zu ihrem Ziel. Auf die Piste, an den See oder auf den Weg Richtung Tannalp. Denn hier ist der Wendepunkt für unsere Winterwanderung.

Die Wanderung verläuft über gut präparierte und breite Wege. Auch mit Hund würde ich hier gut an allen Wanderern vorbeikommen. Der bleibt aber für einmal zu Hause, denn «Gondelifahren» ist nicht sein Ding. Es geht dem Melchsee entlang, dann um den Tannensee herum und wieder zurück zur Bergstation der Gondelbahn.

Wanderung des Monats Box aufklappen Box zuklappen Legende: Wanderideen für Naturliebhaberinnen Zu Fuss unterwegs, wo es schön ist. Keystone / Gian Ehrenzeller Sie sind gerne in der Natur unterwegs und brauchen Ideen für schöne Wanderungen und Ausflüge? SRF 1-Outdoor-Reporter und Wanderleiter Marcel Hähni stellt jeweils in der ersten Woche des Monats eine auserwählte Wanderung auf srf1.ch vor. Alles vom Outdoor-Reporter finden Sie auch hier.

Beide Seen sind jetzt zugefroren. Zwischen Januar und April sind sie deshalb auch ein beliebter Treffpunkt für Eisfischer. Bei schönem Wetter ist die Winterwanderung auf der Melchsee-Frutt sehr beliebt. Sie ist kinderfreundlich und auch für Personen mit weniger Kondition gut begehbar, auch weil der Weg kaum Steigungen im Profil hat.

Dauer: Von der Melchsee-Frutt bis zur Tannalp und retour muss man mit einer Wanderzeit von ca. 2.5 Stunden rechnen. Für die kleinen Wanderer hat man am besten einen Schlitten dabei. Im Sommer fährt hier auf dieser Strecke der Fruttli-Zug hin und zurück.

Winterwandern auf der Melchsee-Frutt

1 / 6 Legende: Winterwandern auf fast 2000 m ü.M. Die Winterwanderung vom Dörfchen Melchsee-Frutt (1920 m ü. M.) aus, verläuft über gut präparierte und breite Wege. Raphael Haeflinger 2 / 6 Legende: Ohne grosse Steigungen Die Tour ist kinderfreundlich und auch für Personen mit weniger Kondition gut begehbar, weil sie kaum Steigungen im Profil hat. Franziska Durrer 3 / 6 Legende: Kapelle am Melchsee Unterwegs wandert man auch an der kleinen Kapelle am Melchsee und einer weiteren Kapelle vorbei. Viktor Roethlin 4 / 6 Legende: Schneesicheres Bergplateau Hier wandert man auf einem Bergplateau, wie man es sonst im Winter nur mit Ski oder Schneeschuhen erreichen kann. Viktor Röthlin 5 / 6 Legende: Beliebt bei den Eisfischern Der Melch- und der Tannensee sind im Winter zugefroren und zwischen Januar und April beliebt bei den Eisfischern. Für eine Reportage habe ich das Eisfischen ausprobiert. Siehe «Mehr zum Thema» weiter unten. SRF/ Marcel Hähni 6 / 6 Legende: Gemütlich Winterwandern Von Melchsee-Frutt bis zur Tannalp und retour muss man mit einer Wanderzeit von ca. 2.5 Stunden rechnen. Für die kleinen Wanderer hat man am besten einen Schlitten oder Rucksack dabei. Raphael Haeflinger

Die Melchsee-Frutt befindet sich auf einem Hochplateau auf 1920 m ü. M. in der Zentralschweiz im Kanton Obwalden. Sie ist im Winter autofrei. Erreichbar ist die Melchsee-Frutt von Sarnen her Richtung Kerns, Melchtal, Stöckalp. Hier steigt man in die Gondelbahn um.