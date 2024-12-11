Der beliebte Wunschfilm geht in die fünfte Runde und zwar wieder dreimal im Sommer auf SRF 1. Für Überraschung sorgt Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer. Er verkündet den Gewinnerfilm kurz vor der Ausstrahlung. «Mein Wohlfühlfilm» wird auf SRF 1 am Samstag, 13. Juni um 20:10 Uhr ausgestrahlt.

SRF 1 bringt auch dieses Jahr den Wunschfilm in die sommerlichen Stuben. Das Publikum darf bei «Mein Wunschfilm» wieder fleissig für seinen Lieblingsfilm abstimmen. Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer führt im Radio und im Fernsehen durch die Auswahl und lüftet am Bildschirm erst kurz vor der Ausstrahlung das Geheimnis. Es müssen weder Brieftauben verschickt noch Telefonanrufe getätigt werden. Die Abstimmung erfolgt bequem online.

Passend zur Saison und zu den grossen Ferien standen diese drei Wohlfühlfilme mit reiselustigen Hauptfiguren zur Auswahl. In der französischen Komödie «Die einfachen Dinge» treffen auf einer Bergstrasse zwei sehr unterschiedliche Typen aufeinander: der super-erfolgreiche, umtriebige Unternehmer Vincent (Lambert Wilson) und der entschleunigte, wortkarge Pierre (Grégory Gadebois). Nomen est omen, in der deutschen Tragikomödie verrät der rekordlange Titel bereits etwas über den Film: «Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon». Und im märchenhaften «Mrs. Harris und ein Kleid von Dior» verfolgt eine Londoner Haushaltshilfe ihren Traum.

Die Resultate werden heute Abend hier zu finden sein.

Hier geht es zu den anderen Votings:

«Meine Romanze» und «Mein Heldinnen-Film»