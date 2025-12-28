Wer im kultigen Radiospiel «Morgenstund hat Gold im Mund» alle Runden übersteht, kommt in den Jahresfinal. Heidi Nydegger aus dem Kanton Bern hat ihn 2025 gewonnen. 2026 sind auch Ihre Chancen wieder intakt.
Hier können Sie sich für das nächste Jahr warm spielen.
Die Quizwelt auf SRF
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.