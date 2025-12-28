Der Jahressieger vom kultigen Radiospiel 2025 ist gekürt. 2026 geht es von vorne los. Reicht Ihr Grips, um mitzuspielen? Hier können Sie ihr Allgemeinwissen testen.

Schlau ins neue Jahr – wie steht es um Ihr Allgemeinwissen?

Wer im kultigen Radiospiel «Morgenstund hat Gold im Mund» alle Runden übersteht, kommt in den Jahresfinal. Heidi Nydegger aus dem Kanton Bern hat ihn 2025 gewonnen. 2026 sind auch Ihre Chancen wieder intakt.

Hier können Sie sich für das nächste Jahr warm spielen.