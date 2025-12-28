 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Morgenstund hat Gold im Mund Schlau ins neue Jahr – wie steht es um Ihr Allgemeinwissen?

Der Jahressieger vom kultigen Radiospiel 2025 ist gekürt. 2026 geht es von vorne los. Reicht Ihr Grips, um mitzuspielen? Hier können Sie ihr Allgemeinwissen testen.

28.12.2025, 16:09

Teilen

Wer im kultigen Radiospiel «Morgenstund hat Gold im Mund» alle Runden übersteht, kommt in den Jahresfinal. Heidi Nydegger aus dem Kanton Bern hat ihn 2025 gewonnen. 2026 sind auch Ihre Chancen wieder intakt.

Hier können Sie sich für das nächste Jahr warm spielen.

Die Quizwelt auf SRF

Box aufklappen Box zuklappen

Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)