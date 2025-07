Simone Gretler Heusser ist Sozialwissenschaftlerin und Professorin an der Hochschule Luzern. In Forschung und Lehre beschäftigt sie sich mit Generationenverhältnissen, familiärer Unterstützung, Care-Arbeit und sozialer Ungleichheit. Sie analysiert, wie sich gesellschaftliche Erwartungen an Solidarität in Familien mit der gelebten Realität decken – oder auch nicht.