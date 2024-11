Vier verschiedene Menschen leben zusammen und sind «Fascht e Familie». Was wissen Sie über die Kult-Sitcom? Machen Sie den Test.

«Fascht e Familie» war in den 1990er-Jahren der Gassenhauer. Ob jung oder alt – ganze Familien versammelten sich am Sonntagabend jeweils vor dem Fernseher und schauten gespannt, welcher Spruch wieder Flips T-Shirt ziert.

Martin Schenkel, der Flip verkörperte, ist 2003 im Alter von 35 Jahren an einem Hirntumor gestorben. Auch Trudi Roth, die Esoterik-Tante in der Wohngemeinschaft, weilt nicht mehr unter uns. In der Sitcom bleiben sie unsterblich. Jetzt feiert die Kult-Serie «Fascht e Familie» das 30. Jubiläum. Sind Sie auch immer noch süchtig danach?

