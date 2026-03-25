Gabriele Spalluto hat die Nicht-Orte in Szene gesetzt. Das ästhetische Zeitdokument regt zum Nachdenken an.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

«Die Grenze ist das erste, das Reisende von unserem Land sehen und doch schenken wir ihr kaum Beachtung», sagt der Tessiner Fotograf Gabriele Spalluto.

Legende: Beggingen, Kanton Schaffhausen Gabriele Spalluto

Die Schweiz grenzt an fünf Länder. Insgesamt gibt es 692 Grenzübergänge. Bei 175 gibt es, respektive gäbe es, noch ein Zollhäuschen oder eine Dienststelle. Sie alle hat Spalluto fotografiert.

Legende: Arogno, Kanton Tessin Gabriele Spalluto

Fragt sich, wie man auf eine solche Idee kommt. Spalluto ist in Balerna im Südtessin aufgewachsen. Die Grenze und Ausflüge ins benachbarte Italien gehörten zu seinem alltäglichen Leben.

Doch dann kam Covid.

Legende: Le Gardot, Kanton Neuenburg Gabriele Spalluto

Die Grenze war zu. Plötzlich bekam sie eine neue Bedeutung. Der 30-Jährige begann, sich für die oft so anonymen Orte zu interessieren.

Legende: Arzo, Kanton Tessin Gabriele Spalluto

«Ich interessiere mich für Architektur und fragte mich, was es dort eigentlich gibt.» Denn eigentlich seien es ja ziemliche Nicht-Orte, mit nur einem bestimmten Zweck.

Legende: Gondo, Kanton Wallis Gabriele Spalluto

Gleichzeitig präge die Grenze unsere Schweizerische Identität. Spalluto zog also los. Ein Jahr lang reiste er mit seiner Kamera quer durchs Land.

Grenzfotografien: Ausstellung und Buch Box aufklappen Box zuklappen Alle 175 Bilder der Schweizer Grenzübergänge hat Fotograf Gabriele Spalluto 2024 im Buch «Hic Sunt Leones» publiziert. Noch bis Anfang Mai 2026 sind die Werke in Lugano in einer Ausstellung zu sehen.

Alle Grenzübergänge fotografiert er aus derselben Perspektive. Im Vordergrund: Die letzten Meter der Schweiz. In der Distanz: «das Fremde».

Legende: Pedrinate, Kanton Tessin Gabriele Spalluto

Wieso? «Einerseits aus ästhetischen Gründen, aber auch, um die Gedanken anzuregen», so Spalluto.

Legende: San Pietro di Stabio, Kanton Tessin Gabriele Spalluto

Vermehrt höre man im Tessin den Wunsch nach stärkerer Grenzsicherung. «Doch was ist es, das uns dort auf der anderen Seite Angst macht? Wir wissen ja eigentlich, was auf der anderen Seite ist.»

Vier Etappen, vier Sprachen, ein Land Box aufklappen Box zuklappen Mit «Die Anderen. Les Autres. Gli Altri. Ils Auters – Le tour de Suisse» lanciert die SRG eine thematische Radio-Reise durch die Schweiz. An vier Sondertagen beleuchten Radio SRF 1, RTS Première, Rete Uno und Radio RTR gemeinsam das Jahresthema «Übergänge» aus verschiedenen Perspektiven. Das Projekt startet am 25. März 2026 mit einem Tag «an der Grenze» im Tessin. Alle Infos zu «Le tour de Suisse», finden Sie hier.

Doch zurück zu den Fotografien. Gibt es denn etwas, das alle Schweizer Grenzübergänge gemeinsam haben?

Legende: Benken, Kanton Basel-Landschaft Gabriele Spalluto

«Sehr wenig. Natürlich weht immer irgendwo die Schweizer Flagge und fast immer hat es ein eher hässliches Vordach mit der Aufschrift Zoll, Dogana oder Douane und dem Namen des jeweiligen Übergangs.»

Zahlen und Fakten zur Schweizer Grenze Box aufklappen Box zuklappen Legende: Fossard, Kanton Genf Gabriele Spalluto Die Schweizer Grenze ist 1'935 Kilometer lang.



Wie viele Grenzübergänge gibt es? Autobahnen: 9

Hauptstrassen: 118

Nebenstrassen: 245

Land- und Feldwege: 320 Wie viele davon sind besetzt? Derzeit werden rund 40 Grenzübergänge regelmässig bewacht. Wie viele Personen überqueren die Grenze? Jeden Tag rund 2'200'000 Menschen, 1'100'000 Fahrzeuge und 21'000 Lastwagen Und wem gehört eigentlich diese kleine Stück Land zwischen den zwei Zollstellen? An sich gehört jedem der zwei Staaten ein Teil dieses Gebiets. Es gibt aber auch Ausnahmen. Der Zoll Chiasso Brogeda liegt auf italienischem Gebiet, circa 100m von der politischen Grenze entfernt.

Der Zoll Basel / Weil am Rhein liegt auf deutschem Gebiet, circa einen Kilometer von der Grenze entfernt. Muss man als Schweizer Bürgerin überhaupt noch eine ID mit sich führen beim Überqueren der Grenze? Ja. Ein Ausweis muss stets griffbereit sein, um bei einer Kontrolle die eigene Identität nachweisen zu können. (Quelle: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit)

Aber eigentlich sei jeder Ort anders.

Legende: La Motta, Kanton Graubünden Gabriele Spalluto

«Meine Fotoserie ist eigentlich eine Sammlung seltsamer Postkarten aus der Schweiz», sagt Gabriele Spalluto.

Legende: Ponte Faloppia, Kanton Tessin Gabriele Spalluto

Gerade bei den Zollgebäuden gebe es eine grosse Heterogenität. «Diese Diversität der Grenzübergänge ist spannend», schwärmt Spalluto.

Legende: Chiasso Brogeda, Kanton Tessin Gabriele Spalluto

«Es gibt Grenzübergänge mitten in der Natur. Am Grossen St. Bernhard ist die Grenze mitten im Tunnel. Bei manchen stehen verlassene Häuser.»

Legende: Brusino Arsizio, Kanton Tessin Gabriele Spalluto

«Im Kontrast zu diesen gibt es aber auch Grenzübergänge, bei denen brutal viel passiert. Da stauen sich die Lastwagen und es arbeiten vielleicht 50 Personen vor Ort.»

Legende: Camedo, Kanton Tessin Gabriele Spalluto

Sein liebster Grenzübergang? «Die Symmetrie in Ramsen ist einzigartig. Das ländliche Beggingen gefällt mir aber auch sehr gut, oder das Gebäude im Zentrum Basels. Und Indemini werde ich nie vergessen, weil die Anreise so lange dauerte.»

Legende: Basel, Kanton Basel-Stadt Gabriele Spalluto

Was bleibt? «Das Publikum ist ziemlich fasziniert», erzählt Spalluto. Die Bilder lösen Erinnerungen aus. Es entstehen spannende Gespräche.

Legende: Chiasso, Kanton Tessin Gabriele Spalluto

Zu jeder Fotografie, zu jedem Grenzübergang, gibt es irgendeine persönliche Geschichte.