1 / 21

Legende: Andreas Brandt arbeitet seit 2017 in der Regionalredaktion. Zuvor war der bei der Fachredaktion Wirtschaft bei Fernsehen SRF und realisierte Beiträge für «Tagesschau», «10vor10» oder «SRF Börse». Andreas Brandt hat einen Master of Science in Business and Economics (Wirtschaftswissenschaften) und lebt in Olten. srf / maurice velati