Von Rorschach bis Genf, von Basel bis Chiasso: «Regional Diagonal» berichtet, was in den Regionen zu reden gibt, und leistet so einen Beitrag zum Verständnis der Landesteile untereinander. Auf SRF 1 von Montag bis Freitag um 16.30 Uhr im Nachrichtenformat, am Samstag um 12.03 Uhr als Wochenmagazin.

Regional Diagonal (Montag bis Freitag)

Sendeplatz Box aufklappen Box zuklappen Montag – Freitag

16.30 Uhr Radio SRF 1



«Regional Diagonal» berichtet von Montag bis Freitag um 16.30 Uhr auf Radio SRF 1 aus den Regionen der Schweiz und gibt einen Überblick über Wichtiges, Interessantes, Überraschendes und Spannendes aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

Die Sendung wählt die regionalen News für ein überregionales Publikum aus und ordnet sie ein.

Kontakt

Die Redaktion von «Regional Diagonal» arbeitet eng mit den SRF-Regionalredaktionen in Aarau, Basel, Bern, Chur, Luzern, St. Gallen und Zürich und den Korrespondentinnen und Korrespondenten in Lausanne und Lugano zusammen. Gemeinsam beurteilen sie, was typisch ist für ihre Region und relevant für die ganze Schweiz.

Regional Diagonal – das Magazin (Wochenende)

Sendeplatz Box aufklappen Box zuklappen Samstag

12.03 Uhr Radio SRF 1

17.15 Uhr Radio SRF 4 News



Sonntag

17.20 Uhr Radio SRF Musikwelle

Am Wochenende erzählt «Regional Diagonal – das Magazin» farbig und attraktiv, was in der Schweiz zu reden gibt, was die Leute in den Regionen beschäftigt.

Die Aktualitäten der Woche werden noch einmal und neu beleuchtet: Mit Reportagen von den wichtigen Schauplätzen, mit Porträts interessanter Akteurinnen und Akteure – und auch mal mit einem Augenzwinkern.

Die Sendung erzählt gute Geschichten, weckt Emotionen, wagt neue Ansätze, überrascht mit Unbekanntem und bietet nicht alltäglichen Hintergrund zu verschiedensten Themen aus den Bereichen Politik, Kultur und Gesellschaft. Und: Sie lebt von der Vielfalt und Farbigkeit der Dialekte im Land.

Verantwortlich für die Sendung «Regional Diagonal»

Leitung: Jörg André

Redaktion: Benedikt Erni, Katrin Keller, Sandra Schönenberger, Julia Stirnimann und Reto Widmer