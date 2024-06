Das «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» auf Radio SRF 1 berichtet über das aktuelle Geschehen in der Region. Fünfmal täglich informiert die Sendung über Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft. Kompetent und umfassend.

Die Journalistinnen und Journalisten der Regionalredaktion Bern Freiburg Wallis greifen relevante Themen aus der Region auf.

Sie stellen die richtigen Fragen und lassen Exponenten zu Wort kommen. Sie analysieren und ordnen ein. Sie schaffen Überblick und stiften Identität.

Die Regionalredaktion ist unabhängig und nimmt keine Rücksicht auf Interessengruppen. Das «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» ist nur dem Publikum verpflichtet.

Wir geben Ihrer Region eine Stimme.

Die Redaktion und die Mitarbeiter sind in der Region verankert. Sie berichten aus den Kantonen Bern, Freiburg und Wallis. Durch das Netz von Regionalkorrespondentinnen und –korrespondenten erfährt die Schweizer Bevölkerung aus erster Hand, was in den Kantonen und Regionen passiert. Und welche Auswirkungen das auf die Schweiz hat.

Sendeplatz Box aufklappen Box zuklappen Montag bis Freitag

06.32/07.32/08.32 Uhr

12.03/17.30 Uhr



Samstag und Sonntag

17.30 Uhr



Radio SRF 1

In Regionen, wo es de facto oft nur noch ein privates Medienunternehmen gibt, sind alle sieben «Regionaljournale» eine wichtige zweite Stimme und Garant der Medienvielfalt.

Zusätzlich zu den eigenen Sendungen beliefern sie die nationalen Informationssendungen. So sorgen sie dafür, dass regionale Themen im Gesamtprogramm von Radio SRF einen hohen Stellenwert erhalten.

Diesen Stellenwert geben sie den Themen auch online. Der regionale Online-Auftritt von SRF News bietet noch mehr Information aus der Region: Multimedial, aktuell, umfassend, glaubwürdig.

Besondere Ereignisse erfordern mehr Aufmerksamkeit und Sendezeit. Die Regionalredaktion Bern Freiburg Wallis informiert an Wahl- und Abstimmungssonntagen in Sondersendungen auf Radio SRF 1 jeweils ab Mittag. Sie informiert über alle wichtigen Ergebnisse aus ihrer Gemeinde und ihrem Kanton – auch online.