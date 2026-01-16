 Zum Inhalt springen

Verlosung Herbert Grönemeyer live in Zürich: Seien Sie unser Ehrengast!

Am 15. Februar besucht Herbert Grönemeyer das Hallenstadion Zürich. Erleben Sie den Ausnahmekünstler als SRF 1-Ehrengast – mit Logen-Zugang, Flying Dinner und persönlicher Begleitung durch Moderator Krispin Zimmermann.

16.01.2026, 16:21

Weit über 20 Millionen verkaufte Tonträger machen Herbert Grönemeyer zum erfolgreichsten Musiker des Landes. Seine ungebrochene Live-Energie bringt er nun zurück: Im Februar gastiert er mit seiner Tour «Mittendrin Akustisch» im Zürcher Hallenstadion.

Jetzt haben Sie die Chance, die Herbert Grönemeyer live im Hallenstadion Zürich zu erleben. Als SRF 1-Ehrengast – exklusiv und unvergesslich.

Herbert Grönemeyer
Legende: Live eine Wucht Herbert Grönemeyer gastiert im Hallenstadion Zürich. Als SRF 1-Ehrengast können Sie dabei sein. KEYSTONE/DPA/Rolf Vennenbernd

Das ist im Ehrengast-Paket enthalten

Als SRF 1-Ehrengast gewinnen Sie ein erstklassiges Konzert- und Eventerlebnis.

Sie erhalten eine exklusive Führung durch die SRF Radio Hall inklusive kurzem Besuch am Sender und einem Apéro vor Ort. Danach geht's mit bequemem Transfer ins Hallenstadion, wo ein Flying Dinner in einer für Sie reservierten Loge auf Sie wartet. Von der Loge aus geniessen Sie das Konzert von Herbert Grönemeyer. Begleitet werden unsere SRF 1-Ehrengäste von Moderator Krispin Zimmermann.

Herbert Grönemeyer in Zürich

Box aufklappen Box zuklappen

Datum: Sonntag, 15. Februar 2026

Zeit: ab 17 Uhr

Apéro und Führung: Radio SRF (Radio Hall), Zürich

Flying Dinner und Konzert: Hallenstadion Zürich

Begleitung SRF 1: Krispin Zimmermann

So können Sie gewinnen

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am Dienstag, 20. Januar auf Radio SRF 1 sowie online ausgelost. Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus. Wir drücken die Daumen!

Hinweis: Es werden lediglich die Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt.

Radio SRF 1, 18.01.2026, jede Sendestrecke Onair-Hinweis ; 

