Vier kleine Naturweiher im Zürcher Weinland bilden zusammen den Husemersee. Dieser liegt im Dreieck Schaffhausen, St. Gallen und Winterthur. Empfehlenswert ist die Naturperle für einen Badeausflug mit der ganzen Familie. Der Wandertipp für den Monat Juli von SRF 1 Outdoor-Reporter Marcel Hähni.

Marcel Hähni SRF 1 Outdoor-Reporter Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marcel Hähni, Jahrgang 1970, ist Redaktor und Produzent bei Radio SRF 1 und ausgebildeter Wanderleiter. Zu seinen bevorzugten Wanderzielen gehören die Zentralschweiz und die Ostschweiz mit dem Alpstein, dem Rätikon und dem Engadin. Regelmässig berichtet er auf srf1.ch, in der SRF-News-App und am Radio über seine neusten Abenteuer und verrät Tipps und Tricks für die Outdoorwelt.

Die Gegend an der Thur kenne ich vom Velofahren. Zusammen mit meinem Kollegen, der in Kleinandelfingen wohnt, habe ich hier jahrelang immer am 2. Januar die Velosaison eröffnet. Als natürlicher Adrenalinkick, lange bevor der Hype um das Eisbaden eingesetzt hat. Dabei ist mir damals in der Kälte immer wieder das Wanderwegschild zum Husemersee aufgefallen.

Die Wanderung zum Husemersee habe ich lange aufgeschoben. Schade, wie ich jetzt finde. Denn der Husemersee ist eine idyllische Natur-Oase, versteckt im Wald. Ein Tipp für einen geplanten Familien-Badeausflug oder für einen spontanen Sprung ins Wasser.

Hier habe ich jahrelang immer am 2. Januar die Velosaison eröffnet. Lange bevor der Gesundheitshype um das Eisbaden eingesetzt hat.

Am Westende des grössten der vier Weiher befindet sich eine Liegewiese, ein Badesteg und Feuerstellen. Nur hier und in diesem Teil des Sees darf gebadet werden. Luftmatratzen, Gummiboote, grosse Schwimmringe sind verboten. Hunde dürfen nicht ins Wasser. Wenige Meter oberhalb neben dem Veloparkplatz steht auch ein WC. Es gibt weder ein Restaurant noch einen Kiosk beim See. Das Picknick muss man also selber mitbringen.

Naturperle im Zürcher Weinland

1 / 7 Legende: Die alte Thurbrücke bei Andelfingen Gestartet wird beim Bahnhof Andelfingen – durch das alte Städtchen mit seinen Riegelhäusern und hinunter zur alten Thurbrücke. SRF/Marcel Hähni 2 / 7 Legende: Am Ufer der Thur Nun geht es am Uferweg die Thur hinauf bis zum Weiler Hausen mit dem Bachtobel. Familien mit Kinderwagen nehmen ab hier die Fahrstrasse oberhalb der Thur. SRF/Marcel Hähni 3 / 7 Legende: Idyllische Naturoase im Wald Die vier kleinen Naturweiher, welche zusammen den Husemersee bilden, liegen zwischen Trüllikon und Ossingen im Zürcher Weinland. SRF/Marcel Hähni 4 / 7 Legende: Baden erlaubt Am Westende des grössten der vier Weiher befinden sich eine Liegewiese, ein Badesteg und Feuerstellen. Nur hier und in diesem Teil des Sees darf gebadet werden. SRF/Marcel Hähni 5 / 7 Legende: Liegewiese, Badesteg und Feuerstellen. Es gibt weder ein Restaurant noch einen Kiosk beim See. Für das Picknick muss man alles selber mitbringen. SRF/Marcel Hähni 6 / 7 Legende: Vom Gletscher zum Natursee Wie in vielen anderen Regionen im Mittelland entstand im Zürcher Weinland nach dem Rückzug der Gletscher eine einzigartige Seelandschaft. SRF/Marcel Hähni 7 / 7 Legende: Wichtiges Naturschutzgebiet Mit etwas Glück entdeckt man hier zum Beispiel den Pirol, den gelb-schwarzen Singvogel. SRF/Marcel Hähni

Der Ausflug zum Husemersee ist sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr und Kinderwagen zu machen. Gestartet wird die Wanderung beim Bahnhof Andelfingen. Hier wandern wir durch das alte Städtchen mit seinen Riegelhäusern hinunter zur alten Thurbrücke und überqueren die Thur.

Wandern im Sommer Wie steht es bei Ihnen mit Wandern im Sommer? Ich wandere zu jeder Jahreszeit Ich wandere zu jeder Jahreszeit % Im Sommer habe ich keine Lust auf Wandern - da ist es mir zu heiss Im Sommer habe ich keine Lust auf Wandern - da ist es mir zu heiss % Ich mache nur Wanderungen mit viel Schatten und einer Bademöglichkeit Ich mache nur Wanderungen mit viel Schatten und einer Bademöglichkeit % Wegen den Temperaturen bin ich nur hochalpin unterwegs Wegen den Temperaturen bin ich nur hochalpin unterwegs % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Nun geht es am Uferweg die Thur hinauf bis zum Weiler Hausen mit dem Bachtobel. Familien mit Kinderwagen nehmen den direkten Weg zum Husemersee. Die anderen verlassen hier den Uferweg an der Thur. Über das offene Feld und dem Rebberg bei Ossingen gelangen wir in knapp 2 Stunden zum Husemersee. Nach dem Bad im See sind wir in einer halben Stunde am Bahnhof Ossingen.

Natur pur am Husemersee Box aufklappen Box zuklappen Legende: Am einfachsten ist der Pirol am wohlklingenden Gesang zu erkennen. Den Flötenrufen verdankt er neben dem deutschen Artnamen und der wissenschaftlichen Bezeichnung Oriolus auch den französischen Namen «Loriot». Imago/Pond5 Images Der grösste Teil des Husemersees ist Naturschutzgebiet. Mit etwas Glück entdeckt man hier zum Beispiel den Pirol. Trotz seines auffälligen gelbschwarzen Gefieders ist er in den lichtdurchfluteten Baumkronen wegen seiner versteckten Lebensweise nicht leicht zu entdecken.

Vom Bodenseegletscher zum Natursee

Als sich die Gletscher aus dem Mittelland zurückgezogen hatten, verhinderte die übriggebliebene Toteismasse, dass sich die gebildeten Mulden mit Schotter füllten. Später füllten sich diese kleinen und grossen Mulden mit Wasser. Wie in vielen anderen Regionen im Mittelland entstand hier im Zürcher Weinland eine einzigartige Seelandschaft.

Abstecher ins Schlossgut Andelfingen

Am Ausgangspunkt der Wanderung in Andelfingen befindet sich auch das ehemalige Landvogteischloss mit seinem hübschen Landschaftspark. Hier findet man auf verschlungenen Wegen Pflanzen, Pavillons, eine Promenade und eine Rebenlaube. Und vor allem grosse, markante Bäume. Richtig grosse Bäume! Eine von Menschenhand geschaffene Parklandschaft. Ein Besuch lohnt sich.

Ich war hier schon Trauzeuge meines am Anfang erwähnten Velokollegen und etwas ausserhalb in der Feuerwehr-Rekrutenschule. Aber am besten gefallen hat mir von all dem die Landschaft rund um den Husemersee.