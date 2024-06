Der Gesundheitsweg in Heiden AR bietet eine gemütliche Alternative zum Alpstein. Ein exzellenter Tipp für den Monat Mai.

Wandern im Appenzellerland kann man nicht nur im Alpstein. Die gemütliche und sicher weniger überlaufene Region ist das Appenzeller Vorderland. Der Wandertipp für den Monat Mai vom SRF 1 Outdoor-Reporter Marcel Hähni.

Marcel Hähni Outdoor-Reporter SRF 1 Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marcel Hähni, Jahrgang 1970, ist Redaktor und Produzent bei Radio SRF 1 und ausgebildeter Wander- und Schneeschuh-Wanderleiter. Zu seinen bevorzugten Wanderzielen gehören die Zentralschweiz und die Ostschweiz mit dem Alpstein, dem Rätikon und dem Engadin. Regelmässig berichtet er auf srf1.ch, in der SRF-News-App und am Radio über seine neusten Abenteuer und verrät Tipps und Tricks für die Outdoorwelt.

Im Appenzeller Vorderland habe ich schon Faustball gespielt, bin an einem Orientierungslauf durch die Wälder geirrt und gemütlich von Heiden zum Kaienspitz und zurück gewandert. Eine Genusswanderung mit Ausblick auf Berg und See.

Heiden liegt – eingebettet in der Hügellandschaft des Appenzeller Vorderlandes – auf einer Sonnenterrasse.

Die gemütliche Rundwanderung von Heiden über Ober Salen zum Naturfreundehaus Kaien und von dort zum Kaienspitz und zurück über den «Gesundheitsweg» nach Heiden kann sich mit der schönsten Aussicht im Appenzeller Vorderland rühmen.

Heiden liegt – eingebettet in die Hügellandschaft des Appenzeller Vorderlandes – auf einer Sonnenterrasse. Mit einer Höhe von 810 Meter über Meer und 400 Meter über dem Bodensee ist man hier auch im Herbst meist nebelfrei.

Vom 1122 Meter über Meer hohen Kaienspitz geht der Blick über den Bodensee und bis in das angrenzende Deutschland und Österreich auf der einen und sogar in das Toggenburg mit dem Säntis auf der anderen Seite.

Die gemütliche Alternative zum Alpstein

1 / 7 Legende: Blick über den Bodensee Heiden liegt – eingebettet in die Hügellandschaft des Appenzeller Vorderlandes – auf einer Sonnenterrasse 810 Meter über Meer und 400 Meter über dem Bodensee. appenzellerland tourismus 2 / 7 Legende: Rast- und Aussichtsplatz Der Kaienspitz auf dem Gemeindegebiet von Rehetobel, liegt auf knapp 1200 Meter über Meer. Er ist bei Wanderer und Biker gleichermassen beliebt. appenzellerland tourismus 3 / 7 Legende: Gemütlich über Wiesen und Weiden Die Rundwanderung von Heiden über Ober Salen zum Naturfreundehaus Kaien und von dort zum Kaienspitz und zurück über den «Gesundheitsweg» nach Heiden, verläuft praktisch alles über Naturbelag (Wiesen oder Waldwege). SRF/ Marcel Hähni 4 / 7 Legende: Informativer Gesundheitsweg Zu den Stationen gehören ein Heilkräutergarten, ein Molkenautomat, eine Wassertrete und rund 70 Informationstafel, welche Heilpflanzen und Naturheilverfahren vorstellen. appenzellerland tourismus 5 / 7 Legende: Heimat der Naturheilkunde Das Appenzellerland hat den Ruf, eine besondere Heillandschaft zu sein. Seit mehr als 200 Jahren suchen hier Patientinnen und Patienten Kuranstalten, kantonal approbierte Naturärzte und besondere Heilerpersönlichkeiten auf. appenzellerland tourismus 6 / 7 Legende: «Sonnewendlig» in der Blüte Im Mai und Juni steht der ganze Kaien in voller Blüte der Sonnewendlig- der Löwenzahnblume. appenzellerland tourismus 7 / 7 Legende: Heiden – das Biedermeierdorf Heiden gilt als das Biedermeierdorf. Im Vierjahresrhythmus findet hier ein Biedermeierfest statt. Ab 1892 bis zu seinem Tod 1910 lebte auch Henry Dunant, Gründer des Roten Kreuzes, in Heiden. appenzellerland tourismus

Das Appenzellerland beheimatet viele Naturheilärzte und Kurhäuser. Seit mehr als 200 Jahren besuchen hier Patientinnen und Patienten aus der ganzen Schweiz und angrenzenden Ländern Kuranstalten, kantonal approbierte Naturärzte und besondere Heilerpersönlichkeiten.

Legendär sind die Molkenkuren, Heilbäder und Heilmittel der einheimischen Kräuterpioniere Johannes Künzle (1857–1945) und Alfred Vogel (1902–1996). Daran wird man auf dem Gesundheitsweg immer wieder erinnert.

Viergeteilter Gesundheitsweg

Auf meiner vorgeschlagenen Wanderung von Heiden zum Kaienspitz tangieren wir den Gesundheitsweg Nummer 1, der unter dem Titel «romantischer Kurzweg» von Heiden auf den Kaien führt. Es gibt noch drei weitere Varianten, die über die umliegenden Dörfer wieder zurück nach Heiden führen.

Informationen zur Rundwanderung Box aufklappen Box zuklappen Diese Rundtour eignet sich besonders auch für Familien mit Kindern. Ein Kinderwagen sollte geländetauglich sein. Auf der rund sieben Kilometer langen Wanderung bewältigt man rund 340 Höhenmeter Auf- und Abstieg.

Will man den ganzen Gesundheitsweg machen, muss man mit einer Wanderzeit von rund fünf Stunden rechnen. Schneller geht es, wenn man nur den Rundweg über den Kaienspitz macht. Für die rund sieben Kilometer sollten gut zweieinhalb Stunden reichen. Natürlich ist das Picknick bei der öffentlichen Grillstelle auf dem Kaienspitz nicht eingerechnet.

Abstecher zum Gründer des Roten Kreuzes

Am Ausgangspunkt oder auch Ziel der Rundtour im Dorf Heiden sollte man einen Abstecher in das ehemalige Bezirkskrankenhaus machen. Hier befindet sich das Henri Dunant Museum. Der Gründer des Roten Kreuzes hat hier in Heiden ab 1892 bis zu seinem Tod 1910 gelebt.

Sollte die Zeit oder die Geduld der Kinder dafür nicht mehr reichen, sollte mindestens das Denkmal am Dunantplatz besucht werden. Von hier aus geniesst man noch einmal ein herrliches Panorama über den Bodensee. Und von weit unten sehe ich hier, wie sich die rote Appenzellerbahn den Berg hinauf müht.