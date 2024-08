In San Bernardino Dorf sind Sie möglicherweise noch nie ausgestiegen. Auf dem Weg ins Tessin durchgefahren, wahrscheinlich schon des Öfteren. Vom Dorfplatz von San Bernardino startet die Passwanderung – der Wandertipp für den Monat August von SRF 1 Outdoor-Reporter Marcel Hähni.

Marcel Hähni SRF-1-Outdoor-Reporter Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marcel Hähni, Jahrgang 1970, ist Redaktor und Produzent bei Radio SRF 1 und ausgebildeter Wanderleiter. Regelmässig berichtet er auf der News App, srf1.ch und im Radio über seine neusten Abenteuer und verrät Tipps und Tricks für die Outdoorwelt.

Hier, in San Bernardino Dorf beginnt die Wanderung und meine Einsicht, was man nicht gesehen hat, sollte man nicht bewerten. Am Südportal des Strassentunnels hinter der A13 versteckt sich ein kleines, hübsches Bergdorf. Kaum verlasse ich das Postauto, ertönt ein herzliches «Buongiorno» aus dem Kiosk an der Ecke. Es ist unüberhörbar – im Dorf wird Italienisch gesprochen.

Und ich stehe tatsächlich hier – auf dem Dorfplatz von San Bernardino.

Die Fahrzeuge verschwinden hinter dem Dorf in den 6,6 Kilometer langen Tunnel oder verlieren sich in den Kurven der Passstrasse. Und ich stehe tatsächlich hier – auf dem Dorfplatz von San Bernardino. Der Wanderweg führt einem rasch in eine hoch gelegene, mystische Moorlandschaft mit spiegelnden Wasserpfützen und von Gletscher geschliffenen Felsbrocken.

Kurz vor dem San-Bernardino-Pass auf 2066 M.ü.M. rückt der malerische Lago Moesola ins Blickfeld. Hier verläuft eine europäische Wasserscheide, von der Wasser in verschiedene Himmelsrichtungen abfliesst. Auch die Sprachgrenze zwischen Deutsch und Italienisch liegt hier.

Die alte Walserroute am San Bernardino

1 / 10 Legende: San Bernardino – Dorf mit italienischem Flair Das Dorf liegt auf 1608 M.ü.M. im obersten Teil des Misox am Fuss einer der ältesten Alpenpässe. Hier ist auch der Ausgangspunkt der Passwanderung. SRF/Marcel Hähni 2 / 10 Legende: Kapelle als Namensgeberin Die im Ort gebaute Kapelle zu Ehren des heiligen Bernhardin von Siena oberhalb der Kirche gab im 13. Jahrhundert dem Dorf und dem Pass den Namen San Bernardino. Keystone/Gian Ehrenzeller 3 / 10 Legende: Rauhe Landschaft Sümpfe, Föhrenwälder, artenreiche Moorflora und der kleine Bergsee Lago Moesola bilden eine einzigartige Atmosphäre. SRF/Marcel Hähni 4 / 10 Legende: Kühl und neblig Der San-Bernardino-Pass verbindet die Bündner Täler Rheinwald auf der nördlichen und Misox auf der südlichen Seite. Er ist die Alternativ-Nord-Süd-Route zum Gotthard. SRF/Marcel Hähni 5 / 10 Legende: Die «Steinmandli» am Bernardino Auf der Passhöhe hat es rund um die Wanderwege hunderte von «Steinmandli», die jedes Jahr in den schneefreien Monaten von den Touristen und Wanderern wieder aufgeschichtet werden. SRF/Marcel Hähni 6 / 10 Legende: Blick aus der Vogelperspektive Laghetto Moesola – der fälschlicherweise auch San Bernardino-See genannte Laghetto ist gut 300m lang und 150m breit. Im See liegen mehrere, bewachsene Inseln. Keystone/Westend61 / Martin Rügner 7 / 10 Legende: Futurische Gebäude an der Passstrasse Auf der Passhöhe des San Bernardino wird man daran erinnert, dass für den Strassentunnel viele Kilometer Lüftungsschächte in den Berg hineingesprengt wurden. Die Lüftungen stehen wie Ufos in der Landschaft. SRF/Marcel Hähni 8 / 10 Legende: Militär- und Nationalstrasse Hinterrhein ist das Dorf am Nordeingang des San Bernardino-Tunnels an der A13. Das Militär unterhält hier unter anderem einen Panzer-Schiessplatz. SRF/ Marcel Hähni 9 / 10 Legende: Erste Walser-Siedlung in Graubünden Um 1270 kamen die ersten Walser vom Val Formazza über das Misox nach Hinterrhein. Damit wurde Hinterrhein zur ältesten Walsersiedlung in Graubünden. SRF/Marcel Hähni 10 / 10 Legende: Die «Geissenparade» von Hinterrhein In Hinterrhein werden noch heute die Ziegen auf dem Dorfplatz gesammelt und laufen dann mit dem Hirten hinauf Richtung San Bernardino. Pünktlich am Abend um sechs Uhr treffen Ziegen und Hirte wieder auf den Dorfplatz ein. SRF/Marcel Hähni

Auf dem Weg Richtung Hinterrhein passiere ich knapp eine Stunde vor dem Ziel eine Ziegenherde, die vergnügt am Wegrand Kräuter frisst. Etwas oberhalb sitzt ein Mann mit Regenmantel, Hut, Stiefeln und einem Buch in der Hand. Es ist, wie ich später im Dorf erfahre, der Hirte.

Zu Fuss über den Pass Spricht Sie die San Bernardino-Passwanderung an? Ja, die will ich unbedingt machen Ja, die will ich unbedingt machen % Nein, ich fahre lieber mit dem Auto über den Pass Nein, ich fahre lieber mit dem Auto über den Pass % Nur, wenn mir keine andere Wanderung mehr einfällt Nur, wenn mir keine andere Wanderung mehr einfällt % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

In Hinterrhein werden noch heute um acht Uhr morgens die Ziegen auf dem Dorfplatz gesammelt. Die Herde läuft dann mit dem Hirten hinauf Richtung San-Bernardino-Pass. Pünktlich am Abend um sechs Uhr treffen die Ziegen und der Hirte wieder auf dem Dorfplatz ein. Ziegen fressen pro Tag bis zu drei Kilo Gras und Kräuter, wandern mehrere Kilometer durch den Tag und sie mögen die Stille und die Ruhe. Wandern könnte auch ich locker stundenlang. Aber einfach über Stunden still sein? Ich glaube, da würde ich in der Rolle als «Geissenpeter» kläglich scheitern.

Pass-Wanderung am San Bernardino Box aufklappen Box zuklappen Legende: Moorlandschaft vor Hinterrhein Kurz vor Ende der Wanderung passiert man ausserhalb von Hinterrhein eine kleine Moorlandschaft. SRF/ Marcel Hähni Die Wanderung von San Bernardino nach Hinterrhein gehört offiziell zur ersten Etappe des Walserwegs Graubünden. San Bernardino ist von Chur oder Bellinzona her mit dem Postauto erschlossen. Von Hinterrhein aus fährt das Postauto nach Thusis und von dort nimmt man die RHB bis nach Chur. Auf Voranmeldung fährt auch ein Publicar. Die rund 11 Kilometer lange Wanderung führt über 3 1/2 Stunden auf gut begehbaren Wanderwegen von San Bernardino nach Hinterrhein. In Hinterrhein besteht die Möglichkeit, bei privaten Anbietern zu übernachten. Im Bachhuus kann man sich auf Voranmeldung kulinarisch verwöhnen lassen. Ansonsten gibt es in Hinterrhein keine Einkehrmöglichkeiten. Das San Bernardino Hospiz liegt auf 2066 M.ü.M.. Hier befindet sich ein bedientes Rasthaus. Achtung: Auf dieser Höhe kann es auch im August schon oder wieder Schnee geben.

Noch ein kleiner Tipp. Bevor man vor der Passhöhe zum Abstieg nach Hinterrhein abzweigen kann, sollte man unbedingt noch einen Abstecher zu den «Steinmandli» auf der Passhöhe machen. Hier türmen sich hunderte von «Steinmandli», die immer wieder in den schneefreien Monaten von Touristen und Wanderern neu aufgehäuft werden.