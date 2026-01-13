Wellness-Tipps für Zimmerpflanzen gegen Winterstress

Trockene Heizungsluft und Lichtmangel im Winter stressen Zimmerpflanzen. Fünf Wellness-Tipps für gesunde Pflanzen.

Sprühen, Giessen, Baden

Bei trockener Heizungsluft leiden viele Pflanzen: Blätter werden braun, junge Blätter und Blütenknospen fallen ab.

Bogenhanf erträgt trockene Heizungsluft gut.

Die Schusterpalme ist robust und pflegeleicht, selbst trockene Heizungsluft schaden ihr nicht.

Bei zu trockener Zimmerluft bekommt der Elefantenfuss braune Blattspitzen.

Der Zimmerhafer schätzt ab und zu ein Bad in lauwarmem Wasser.

Luftbefeuchter aufstellen (ideale Luftfeuchtigkeit ca. 50%), zugluftempfindliche Pflanzen wie Birkenfeige oder Efeutute geschützt stellen.

aufstellen (ideale Luftfeuchtigkeit ca. 50%), zugluftempfindliche Pflanzen wie Birkenfeige oder Efeutute geschützt stellen. Pflanzen täglich mit kalkarmem Wasser besprühen – das Wasser sollte zimmerwarm sein.

– das Wasser sollte zimmerwarm sein. Bei ausgetrockneter Erde hilft ein wöchentliches Wasserbad : Topf für eine Stunde in Schüssel mit lauwarmem, weichem Wasser stellen. Besonders blühende Orchideen profitieren davon.

: Topf für eine Stunde in Schüssel mit lauwarmem, weichem Wasser stellen. Besonders blühende Orchideen profitieren davon. Leitungswasser unter 15°fH verwenden, sonst Wasser abkochen oder filtern (Infos auf trinkwasser.ch).

Sanftes Reinigen

Staub und Kalkablagerungen auf den Blättern schränken die Photosynthese ein – Pflanzen kümmern und verlieren an Glanz. Eine sanfte Reinigung kann helfen, dass die Zimmerpflanzen unbeschadet durch den Winter kommen.

Zimmerpflanzentopf in einen Plastiksack einpacken.

Mit eingepacktem Topf lässt sich eine Zimmerpflanze einfach duschen.

Grosse Blätter, wie beim Fensterblatt, werden mit einem feuchten Tuch von Staub befreit.

Bei Kletterpflanzen, wie dem Baumfreund, die Blätter mit einem feuchtem Tuch abwischen.

Bei der gestreiften Begonie werden die samtigen Blätter mit einem Pinsel von Staub befreit.

Kleinere Zimmerpflanzen mit glatten Blättern (Baumfreund, Glücksfeder) in die Dusche stellen.

stellen. Topf mit Plastiksack einpacken und zuschnüren, dann mit lauwarmem Wasser abspülen.

und zuschnüren, dann mit lauwarmem Wasser abspülen. Grosse Pflanzen (Fensterblatt) feucht abwischen.

Pflanzen mit samtigen, weichen Blättern wie Usambaraveilchen oder Zimmer-Alpenveilchen vertragen keine Dusche: Hier mit feinem Pinsel abstauben. Bei Schädlingsbefall durch sanftes Abduschen Insekten wegspülen und klebrige Blätter säubern.

Lichtmangel, Zugluft und kalte Füsse

Die meisten unserer Zimmerpflanzen sind in tropischen oder subtropischen Breitengraden heimisch, wo es keine so kalten und düsteren Winter gibt wie bei uns in der Schweiz. Da lohnt es sich, die Pflanzen während den Wintermonaten ans Fenster zu rücken und vor kalter Zugluft zu schützen.

Der Geldbaum braucht einen ganzjährig hellen bis sonnigen Standort.

Zyperngras braucht viel Licht, sonst werden die Stängel lang und kippen um.

Birkenfeigen, hier eine Sorte mit gelbgrün panaschierten Blättern, sind empfindlich auf Zugluft.

Flamingoblumen mögen keine kalten Füsse, deshalb auf warmen Standort achten.

Lichtmangel: Junge Triebe werden dünn, lang und heller als die übrigen Blätter. Stängel beim Zyperngras knicken. Tipp: Pflanze heller stellen und auf Schädlingsbefall kontrollieren: Dünne Triebe werden gerne von Blattläusen befallen. Erst Ende Februar zurückschneiden.

Junge Triebe werden dünn, lang und heller als die übrigen Blätter. Stängel beim Zyperngras knicken. Tipp: Pflanze heller stellen und auf Schädlingsbefall kontrollieren: Dünne Triebe werden gerne von Blattläusen befallen. Erst Ende Februar zurückschneiden. Zugluft: Die Birkenfeige lässt bei Zugluft und Temperaturwechseln viele grüne Blätter fallen. Tipp: An geschützten Ort stellen.

Fliegende Schädlinge wegfangen

Schädlinge werden vom Sommeraufenthalt eingeschleppt, beim Lüften hereingeweht oder mit Erde eingebracht. Es ist wichtig, dass man sie frühzeitig bekämpft.

Blattläuse können sich schnell vermehren.

Trauermücken legen ihre Eier in die Erde, die Larven fressen an den Wurzelspitzen.

Adulte Trauermücken und Blattläuse fliegen auf die gelben Leimfallen.

Adulte Thripse fliegen auf blaue Leimfallen.

Blattläuse: Saugen Pflanzensaft, sondern klebrigen Saft ab. Tipp: Pflanzen abduschen, gelbe Klebefallen aufhängen – erwachsene Insekten fliegen darauf.

Saugen Pflanzensaft, sondern klebrigen Saft ab. Tipp: Pflanzen abduschen, gelbe Klebefallen aufhängen – erwachsene Insekten fliegen darauf. Trauermücken: Schwarze Mücken legen Eier in feuchte Erde, Larven fressen an Wurzeln. Tipp: Gelbe Klebefallen aufhängen, Erdschicht 3 cm hoch mit Steinchen abdecken.

Nützlinge aussetzen

Bei starkem Befall mit gut versteckten Schädlingen helfen Raubmilben. Diese winzigen Helfer suchen aktiv nach ihrer Beute und saugen sie aus. Raubmilben brauchen über 60 Prozent Luftfeuchtigkeit – deshalb alle zwei Tage die Pflanzen mit kalkarmem, zimmerwarmem Wasser besprühen.

Spinnmilbenbefall – die Blätter sind silbrigweiss gesprenkelt.

Phytoseiulus-Raubmilben bekämpfen Spinnmilben in Innenräumen effektiv.

Thrips-Larven verstecken sich auf den Blatt-Unterseiten.

Amblyseius-Cucumeris-Raubmilben bekämpfen wirkungsvoll den Thripsbefall.

Die Nützlinge werden in Körbchen an die Zimmerpflanze gehängt.