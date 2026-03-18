Auf dem «Campus Galli» entsteht seit einigen Jahren eine Rekonstruktion des St. Galler Klosterplans – jener bedeutenden Architekturzeichnung des 9. Jahrhunderts, die im Stiftsarchiv St. Gallen aufbewahrt wird. Handwerker und Freiwillige bauen in Messkirch mit Werkzeugen und Methoden des Mittelalters und geben Einblick in historische Bau- und Lebensweisen.
Nach einer Führung und dem Mittagessen auf dem Marktplatz des «Campus Galli» besuchen wir das Hohenzollernschloss Sigmaringen, den Stammsitz der Fürsten von Hohenzollern. Die prunkvolle Schlosswelt kontrastiert eindrucksvoll mit der Einfachheit der mittelalterlichen Klosterbaustelle.
Am zweiten Tag führt uns die Oberschwäbische Barockstrasse nach Salem, einem der bedeutendsten Klöster in Süddeutschland. Das ehemalige Zisterzienserkloster wurde 1134 gegründet und war später eine einflussreiche Reichsabtei. Es beeindruckt mit gotischem Münster und barocker Ausstattung.
Zum Abschluss besuchen wir die Wallfahrtskirche Birnau, ein barockes Kleinod über dem Bodensee. Erbaut vom Architekten Peter Thumb und ausgestattet von Joseph Anton Feuchtmayer, zieht sie bis heute Pilger und Kunstliebhaberinnen an.
Der Streifzug im Überblick
- Datum:
Donnerstag, 18. Juni bis Freitag, 19. Juni 2026
- Pauschalpreis pro Person:
Standard Einzelzimmer CHF 590.–
Standard Doppelzimmer zur Einzelnutzung CHF 620.–
Superior Doppelzimmer zur Einzelnutzung CHF 655.–
Standard Doppelzimmer pro Person CHF 565.–
Superior Doppelzimmer pro Person CHF 580.–
- Mindest-/Maximalbeteiligung:
18/25 Personen
Das Programm
Donnerstag, 18. Juni 2026
- 8.15 Uhr Treffpunkt Carparkplatz Hauptbahnhof Zürich
Carfahrt nach Messkirch zum Campus Galli am Bodensee
- 10 Uhr Besichtigung des Campus Galli
- 12 Uhr Mittagessen
- 13.30 Uhr Weiterfahrt zum Hohenzollernschloss Sigmaringen
- 14.15 Uhr Besichtigung und Führung durch das Hohenzollernschloss Sigmaringen
- 15.45 Uhr Ausklang bei Kaffee und Kuchen
- 18 Uhr Zimmerbezug im Akzent Hotel Sternen in Uhldingen-Mühlhofen
- 19 Uhr Abendessen im Hotel
Freitag, 19. Juni 2026
- Ab 7.30 Uhr Frühstück
- 9.30 Uhr Besichtigung des Klosters und Schlosses Salem an der Oberschwäbischen Barockstrasse
- 12 Uhr Mittagessen in Birnau
- 13.30 Uhr Besichtigung der Wallfahrtskirche Birnau
- 15 Uhr Rückfahrt
- Ca. 17 Uhr Ankunft am Carparkplatz, Hauptbahnhof Zürich
Eingeschlossene Leistungen
- Begleitung durch Norbert Bischofberger
- Reise im Car
- Mittagsimbiss, Kaffeepause, Abendessen, Mittagessen
- Alle erwähnten Führungen und Besichtigungen
- Eine Übernachtung mit Frühstück im Akzent Hotel Sternen in Uhldingen-Mühlhofen
Teilnahmebedingungen
Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen für die Angebote des SRF Kulturclubs.