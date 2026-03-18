Der Streifzug nach Süddeutschland bietet drei Höhepunkte: den Besuch des «Campus Galli», des Klosters und Schlosses Salem sowie der barocken Wallfahrtskirche Birnau am Bodensee.

Auf dem «Campus Galli» entsteht seit einigen Jahren eine Rekonstruktion des St. Galler Klosterplans – jener bedeutenden Architekturzeichnung des 9. Jahrhunderts, die im Stiftsarchiv St. Gallen aufbewahrt wird. Handwerker und Freiwillige bauen in Messkirch mit Werkzeugen und Methoden des Mittelalters und geben Einblick in historische Bau- und Lebensweisen.

Nach einer Führung und dem Mittagessen auf dem Marktplatz des «Campus Galli» besuchen wir das Hohenzollernschloss Sigmaringen, den Stammsitz der Fürsten von Hohenzollern. Die prunkvolle Schlosswelt kontrastiert eindrucksvoll mit der Einfachheit der mittelalterlichen Klosterbaustelle.

Am zweiten Tag führt uns die Oberschwäbische Barockstrasse nach Salem, einem der bedeutendsten Klöster in Süddeutschland. Das ehemalige Zisterzienserkloster wurde 1134 gegründet und war später eine einflussreiche Reichsabtei. Es beeindruckt mit gotischem Münster und barocker Ausstattung.

Zum Abschluss besuchen wir die Wallfahrtskirche Birnau, ein barockes Kleinod über dem Bodensee. Erbaut vom Architekten Peter Thumb und ausgestattet von Joseph Anton Feuchtmayer, zieht sie bis heute Pilger und Kunstliebhaberinnen an.

Der Streifzug im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Donnerstag, 18. Juni bis Freitag, 19. Juni 2026

Donnerstag, 18. Juni bis Freitag, 19. Juni 2026 Pauschalpreis pro Person:

Standard Einzelzimmer CHF 590.–

Standard Doppelzimmer Einzelnutzung CHF 620.–

Superior Doppelzimmer zur Einzelnutzung CHF 655.–



Standard Doppelzimmer pro Person CHF 565.–

Superior Doppelzimmer pro Person CHF 580.–

Standard Einzelzimmer CHF 590.– Standard Doppelzimmer Einzelnutzung CHF 620.– Superior Doppelzimmer zur Einzelnutzung CHF 655.– Standard Doppelzimmer pro Person CHF 565.– Superior Doppelzimmer pro Person CHF 580.– Mindest-/Maximalbeteiligung:

18/25 Personen

Das Programm

Donnerstag, 18. Juni 2026

8.15 Uhr Treffpunkt Carparkplatz Hauptbahnhof Zürich

Carfahrt nach Messkirch zum Campus Galli am Bodensee

Carfahrt nach Messkirch zum Campus Galli am Bodensee 10 Uhr Besichtigung des Campus Galli

12 Uhr Mittagessen

13.30 Uhr Weiterfahrt zum Hohenzollernschloss Sigmaringen

14.15 Uhr Besichtigung und Führung durch das Hohenzollernschloss Sigmaringen

15.45 Uhr Ausklang bei Kaffee und Kuchen

18 Uhr Zimmerbezug im Akzent Hotel Sternen in Uhldingen-Mühlhofen

19 Uhr Abendessen im Hotel

Freitag, 19. Juni 2026

Ab 7.30 Uhr Frühstück

9.30 Uhr Besichtigung des Klosters und Schlosses Salem an der Oberschwäbischen Barockstrasse

12 Uhr Mittagessen in Birnau

13.30 Uhr Besichtigung der Wallfahrtskirche Birnau

15 Uhr Rückfahrt

Ca. 17 Uhr Ankunft am Carparkplatz, Hauptbahnhof Zürich

Legende: Ihre Begleitung: Norbert Bischofberger, Redaktor und Religionsexperte bei SRF SRF

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Begleitung durch Norbert Bischofberger

Reise im Car

Mittagsimbiss, Kaffeepause, Abendessen, Mittagessen

Alle erwähnten Führungen und Besichtigungen

Eine Übernachtung mit Frühstück im Akzent Hotel Sternen in Uhldingen-Mühlhofen

Teilnahmebedingungen

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen für die Angebote des SRF Kulturclubs.

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