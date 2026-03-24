Die Aufführungen der Bach-Kantaten in Trogen bieten die Möglichkeit des vertieften Nachdenkens und gewähren Zugang zu einer üppigen Klangwelt. Der Streifzug wird begleitet von Barbara Bleisch und Rudolf Lutz.

2024 übernahm sie die Intendanz für die Reflexionen.

Ein Platz ist noch verfügbar.

Die J. S. Bach-Stiftung in St. Gallen hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Innerhalb eines Vierteljahrhunderts soll das gesamte Vokalwerk von Johann Sebastian Bach zur Aufführung gebracht werden. Monat für Monat verzeichnen die Konzerte der J. S. Bach-Stiftung in der Ostschweiz regen Zulauf. Und das hochkarätige Ensemble aus Chor und Orchester begeistert sein Publikum jedes Mal aufs Neue.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Freitag, 29. Mai bis

Samstag, 30. Mai 2026

Freitag, 29. Mai bis Samstag, 30. Mai 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 550.– im Einzelzimmer

CHF 520.– im Doppelzimmer

CHF 550.– im Einzelzimmer CHF 520.– im Doppelzimmer Mindest-/Maximalbeteiligung:

18/23 Personen Es ist noch ein Platz frei.

Die Aufführungen folgen einer einmaligen Praxis: Jede Kantate wird pro Abend zweimal aufgeführt, zwischen den beiden Aufführungen wird ausgehend vom Kantatentext eine Reflexion vorgetragen. Seit 2024 ist Barbara Bleisch verantwortlich für die Kuratierung dieser Reflexionsreihe. Einmalig sind auch die Einführungen, die der musikalische Leiter Rudolf Lutz meist in Zusammenarbeit mit einem Theologen anbietet.

Im Rahmen des Streifzugs erleben Sie eine Kantatenaufführung in Trogen. Die Reflexion des Abends wird von Olivia El-Sayed, Autorin und Spoken- Word-Künstlerin, gestaltet. Beim Vorgespräch über Philosophie und Musik begegnen Sie Barbara Bleisch.

Nach der Besichtigung und Führung im Dom am Samstagmorgen besuchen Sie das Gesprächsformat «Zu Gast bei Rudolf Lutz», bei dem die Oboistin Katharina Arfken im Mittelpunkt stehen wird. Zum Ausklang erwartet Sie ein Apéro riche.

Legende: Rudolf Lutz, Dirigent und Leiter der J. S. Bach-Stiftung. Sabine Burger

Programm

Freitag, 29. Mai 2026

13.30 Uhr: Vorgespräch mit Barbara Bleisch im Hotel Dom in St. Gallen

14.45 Uhr: Kaffee und Kuchen 15 Uhr Zimmerbezug

16.40 Uhr: 25 Minuten Zugfahrt nach Trogen, kurzer Spaziergang zur Kirche

17.30 Uhr: Werkeinführung mit Rudolf Lutz und Pfarrer Niklaus Peter, anschliessend Stehimbiss

19 Uhr: Konzert mit Reflexion durch Olivia El-Sayed,

BWV 174 «Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte» mit Lia Andres (Sopran), Elvira Bill (Alt), Bernhard Berchtold (Tenor), Sebastian Noack (Bass), Orchester der J.S. Bach-Stiftung, Rudolf Lutz (Leitung)

BWV 174 «Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte» mit Lia Andres (Sopran), Elvira Bill (Alt), Bernhard Berchtold (Tenor), Sebastian Noack (Bass), Orchester der J.S. Bach-Stiftung, Rudolf Lutz (Leitung) 20.30 Uhr: Rückfahrt mit ÖV ins Hotel Individueller Abendausklang

Samstag, 30. Mai 2026

Ab 6.30 Uhr: Frühstück

9 Uhr: Besichtigung und Führung im Dom

10.15 Uhr: Spaziergang zum Haus der Ortsbürgergemeinde

10.30 Uhr: «Zu Gast bei Rudolf Lutz» mit Katharina Arfken

12 Uhr: Apéro riche im Hotel Dom

13 Uhr: Ende des Streifzugs

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Philosophisches Vorgespräch mit Barbara Bleisch inkl. Kaffee und Kuchen

1 Übernachtung mit Frühstück im Hotel Dom, St. Gallen

Werkeinführung mit Imbiss

Konzertticket

Besichtigung und Führung im Dom

Eintritt «Zu Gast bei Rudolf Lutz»

Apéro riche

Zugticket je nach ÖV-Abo (Fahrt St. Gallen-Trogen, retour)

Begleitet wird der Streifzug von Vivat Kultur GmbH.

Teilnahmebedingungen

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