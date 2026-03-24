Die J. S. Bach-Stiftung in St. Gallen hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Innerhalb eines Vierteljahrhunderts soll das gesamte Vokalwerk von Johann Sebastian Bach zur Aufführung gebracht werden. Monat für Monat verzeichnen die Konzerte der J. S. Bach-Stiftung in der Ostschweiz regen Zulauf. Und das hochkarätige Ensemble aus Chor und Orchester begeistert sein Publikum jedes Mal aufs Neue.
Die Reise im Überblick
- Datum:
Freitag, 29. Mai bis
Samstag, 30. Mai 2026
- Pauschalpreis pro Person:
CHF 550.– im Einzelzimmer
CHF 520.– im Doppelzimmer
- Mindest-/Maximalbeteiligung:
18/22 Personen
Die Aufführungen folgen einer einmaligen Praxis: Jede Kantate wird pro Abend zweimal aufgeführt, zwischen den beiden Aufführungen wird ausgehend vom Kantatentext eine Reflexion vorgetragen. Seit 2024 ist Barbara Bleisch verantwortlich für die Kuratierung dieser Reflexionsreihe. Einmalig sind auch die Einführungen, die der musikalische Leiter Rudolf Lutz meist in Zusammenarbeit mit einem Theologen anbietet.
Im Rahmen des Streifzugs erleben Sie eine Kantatenaufführung in Trogen. Die Reflexion des Abends wird von Olivia El-Sayed, Autorin und Spoken- Word-Künstlerin, gestaltet. Beim Vorgespräch über Philosophie und Musik begegnen Sie Barbara Bleisch.
Nach der Besichtigung und Führung im Dom am Samstagmorgen besuchen Sie das Gesprächsformat «Zu Gast bei Rudolf Lutz», bei dem die Oboistin Katharina Arfken im Mittelpunkt stehen wird. Zum Ausklang erwartet Sie ein Apéro riche.
Programm
Freitag, 29. Mai 2026
- 13.30 Uhr: Vorgespräch mit Barbara Bleisch im Hotel Dom in St. Gallen
- 14.45 Uhr: Kaffee und Kuchen 15 Uhr Zimmerbezug
- 16.40 Uhr: 25 Minuten Zugfahrt nach Trogen, kurzer Spaziergang zur Kirche
- 17.30 Uhr: Werkeinführung mit Rudolf Lutz und Pfarrer Niklaus Peter, anschliessend Stehimbiss
- 19 Uhr: Konzert mit Reflexion durch Olivia El-Sayed,
BWV 174 «Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte» mit Lia Andres (Sopran), Elvira Bill (Alt), Bernhard Berchtold (Tenor), Sebastian Noack (Bass), Orchester der J.S. Bach-Stiftung, Rudolf Lutz (Leitung)
- 20.30 Uhr: Rückfahrt mit ÖV ins Hotel Individueller Abendausklang
Samstag, 30. Mai 2026
- Ab 6.30 Uhr: Frühstück
- 9 Uhr: Besichtigung und Führung im Dom
- 10.15 Uhr: Spaziergang zum Haus der Ortsbürgergemeinde
- 10.30 Uhr: «Zu Gast bei Rudolf Lutz» mit Katharina Arfken
- 12 Uhr: Apéro riche im Hotel Dom
- 13 Uhr: Ende des Streifzugs
Eingeschlossene Leistungen
- Philosophisches Vorgespräch mit Barbara Bleisch inkl. Kaffee und Kuchen
- 1 Übernachtung mit Frühstück im Hotel Dom, St. Gallen
- Werkeinführung mit Imbiss
- Konzertticket
- Besichtigung und Führung im Dom
- Eintritt «Zu Gast bei Rudolf Lutz»
- Apéro riche
- Zugticket je nach ÖV-Abo (Fahrt St. Gallen-Trogen, retour)
Begleitet wird der Streifzug von Vivat Kultur GmbH.
Teilnahmebedingungen
Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen für die Angebote des SRF Kulturclubs.