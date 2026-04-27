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29. Juni 2026 Zeitreise auf die Rigi: Zwischen Gipfelblick und Kulturgeschichte

Ein Tag, der Aussicht und Einsicht verbindet: Mit der Rigi-Bahn, der ersten Bergbahn Europas, geht es auf die Rigi – die «Königin der Berge». Nach einem kurzen Aufstieg öffnet sich bei schönem Wetter ein spektakulärer Rundblick über Seen, Berge und Täler.

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27.04.2026, 14:58

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Eine schöne grüne Hochebene mit einzelenen Häusern. Schönes Wetter. Im Hintergrund malerische Berglandschaft
Legende: Rigi: Blick über Schwändi bis Scheidegg. Andreas Busslinger Photography

Im Jugendstilsaal des Hotels Rigi Kulm erzählt Tourismusexperte Urs Eberhard anhand der reichen touristischen Geschichte der Rigi, wie sich eine rein alpwirtschaftlich genutzte Destination zum eigenständigen und tonangebenden Reiseziel entwickelte – mit überraschenden Parallelen zur Entwicklung der Schweiz als internationale Reisedestination.

Der Streifzug im Überblick

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  • Datum:
    Montag, 29. Juni 2026
  • Pauschalpreis pro Person:
    CHF 165.–
  • Mindest-/Maximalbeteiligung:
    25/50 Personen

Der Nachmittag im Museum «Forum Schweizer Geschichte» vertieft das am Vormittag Erlebte mit Geschichte, Geschichten und Bildern weiter. Sie werden von einer der beiden Kuratorinnen der Ausstellung – Anna Wälli oder Sibylle Gerber – in einer exklusiven Führung durch die neue Sonderausstellung «Tourismus. Reiseziel Schweiz» begleitet: von der Grand Tour britischer Aristokraten über die Belle Époque der Hotelpaläste bis hin zum heutigen Instagram-Hotspot.

Auch aktuelle Fragen werden angesprochen: Klimawandel, globale Krisen, Digitalisierung, Schneemangel und «Overtourism» – ein Spannungsfeld zwischen Erfolg und Verantwortung. Führung und Ausstellung geben Denkanstösse und öffnen Raum für eigene Fragen und Diskussionen.

Eine alte Fotografie (schwarz-weiss) mit einer Bahn auf einer Scheine am hang. Im Hintergrund Hügel und ein See.
Legende: Schnurtobelbrücke mit Bahn, im Hintergrund der Vierwaldstättersee. Adolphe Braun (1875)

Programm

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  • 9.50 Uhr Treffpunkt Eingangshalle Rigi- Bahn
  • 9.55 Uhr Fahrt nach Rigi-Kulm
  • 10.35 Uhr Individueller Rundgang
  • 11 Uhr Vortrag im Jugendstilsaal
  • 12.15 Uhr Mittagessen im Hotel Rigi-Kulm
  • 13.45 Uhr Rückfahrt nach Arth-Goldau
  • 14.55 Uhr Busfahrt nach Schwyz
  • 15.15 Uhr Begrüssung mit Kaffee und Gebäck im «Forum Schweizer Geschichte»
  • 15.45 Uhr Kuratorinnen-Führung durch die Sonderausstellung
  • 17 Uhr Ende des Streifzugs

Konzipiert und begleitet wird der Streifzug von Susann Bosshard-Kälin, Redaktorin beim Schweizer Museumspass (www.museumspass.ch).

Es gelten die folgenden Teilnahmebedingungen.

Eingeschlossene Leistungen

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  • Rigi-Bahn-Fahrt Arth-Goldau – Rigi Kulm – Arth Goldau
  • Busfahrt Arth-Goldau – Schwyz
  • Vortrag
  • 3-Gang-Mittagessen mit Wasser/Kaffee/Tee im Hotel Rigi-Kulm
  • Eintritt, Führung durch die Kuratorinnen der Ausstellung
  • Zvieri im Forum Schweizer Geschichte
  • Begleitung des Streifzugs durch Susann Bosshard-Kälin

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