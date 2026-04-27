Ein Tag, der Aussicht und Einsicht verbindet: Mit der Rigi-Bahn, der ersten Bergbahn Europas, geht es auf die Rigi – die «Königin der Berge». Nach einem kurzen Aufstieg öffnet sich bei schönem Wetter ein spektakulärer Rundblick über Seen, Berge und Täler.

Zeitreise auf die Rigi: Zwischen Gipfelblick und Kulturgeschichte

Im Jugendstilsaal des Hotels Rigi Kulm erzählt Tourismusexperte Urs Eberhard anhand der reichen touristischen Geschichte der Rigi, wie sich eine rein alpwirtschaftlich genutzte Destination zum eigenständigen und tonangebenden Reiseziel entwickelte – mit überraschenden Parallelen zur Entwicklung der Schweiz als internationale Reisedestination.

Der Streifzug im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Montag, 29. Juni 2026

Montag, 29. Juni 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 165.–

CHF 165.– Mindest-/Maximalbeteiligung:

25/50 Personen

Der Nachmittag im Museum «Forum Schweizer Geschichte» vertieft das am Vormittag Erlebte mit Geschichte, Geschichten und Bildern weiter. Sie werden von einer der beiden Kuratorinnen der Ausstellung – Anna Wälli oder Sibylle Gerber – in einer exklusiven Führung durch die neue Sonderausstellung «Tourismus. Reiseziel Schweiz» begleitet: von der Grand Tour britischer Aristokraten über die Belle Époque der Hotelpaläste bis hin zum heutigen Instagram-Hotspot.

Auch aktuelle Fragen werden angesprochen: Klimawandel, globale Krisen, Digitalisierung, Schneemangel und «Overtourism» – ein Spannungsfeld zwischen Erfolg und Verantwortung. Führung und Ausstellung geben Denkanstösse und öffnen Raum für eigene Fragen und Diskussionen.

Legende: Schnurtobelbrücke mit Bahn, im Hintergrund der Vierwaldstättersee. Adolphe Braun (1875)

Programm Box aufklappen Box zuklappen 9.50 Uhr Treffpunkt Eingangshalle Rigi- Bahn

Treffpunkt Eingangshalle Rigi- Bahn 9.55 Uhr Fahrt nach Rigi-Kulm

Fahrt nach Rigi-Kulm 10.35 Uhr Individueller Rundgang

Individueller Rundgang 11 Uhr Vortrag im Jugendstilsaal

Vortrag im Jugendstilsaal 12.15 Uhr Mittagessen im Hotel Rigi-Kulm

Mittagessen im Hotel Rigi-Kulm 13.45 Uhr Rückfahrt nach Arth-Goldau

Rückfahrt nach Arth-Goldau 14.55 Uhr Busfahrt nach Schwyz

Busfahrt nach Schwyz 15.15 Uhr Begrüssung mit Kaffee und Gebäck im «Forum Schweizer Geschichte»

Begrüssung mit Kaffee und Gebäck im «Forum Schweizer Geschichte» 15.45 Uhr Kuratorinnen-Führung durch die Sonderausstellung

Kuratorinnen-Führung durch die Sonderausstellung 17 Uhr Ende des Streifzugs

Konzipiert und begleitet wird der Streifzug von Susann Bosshard-Kälin, Redaktorin beim Schweizer Museumspass (www.museumspass.ch).

Es gelten die folgenden Teilnahmebedingungen.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Rigi-Bahn-Fahrt Arth-Goldau – Rigi Kulm – Arth Goldau

Busfahrt Arth-Goldau – Schwyz

Vortrag

3-Gang-Mittagessen mit Wasser/Kaffee/Tee im Hotel Rigi-Kulm

Eintritt, Führung durch die Kuratorinnen der Ausstellung

Zvieri im Forum Schweizer Geschichte

Begleitung des Streifzugs durch Susann Bosshard-Kälin

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