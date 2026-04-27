Im Jugendstilsaal des Hotels Rigi Kulm erzählt Tourismusexperte Urs Eberhard anhand der reichen touristischen Geschichte der Rigi, wie sich eine rein alpwirtschaftlich genutzte Destination zum eigenständigen und tonangebenden Reiseziel entwickelte – mit überraschenden Parallelen zur Entwicklung der Schweiz als internationale Reisedestination.
Der Streifzug im Überblick
- Datum:
Montag, 29. Juni 2026
- Pauschalpreis pro Person:
CHF 165.–
- Mindest-/Maximalbeteiligung:
25/50 Personen
Der Nachmittag im Museum «Forum Schweizer Geschichte» vertieft das am Vormittag Erlebte mit Geschichte, Geschichten und Bildern weiter. Sie werden von einer der beiden Kuratorinnen der Ausstellung – Anna Wälli oder Sibylle Gerber – in einer exklusiven Führung durch die neue Sonderausstellung «Tourismus. Reiseziel Schweiz» begleitet: von der Grand Tour britischer Aristokraten über die Belle Époque der Hotelpaläste bis hin zum heutigen Instagram-Hotspot.
Auch aktuelle Fragen werden angesprochen: Klimawandel, globale Krisen, Digitalisierung, Schneemangel und «Overtourism» – ein Spannungsfeld zwischen Erfolg und Verantwortung. Führung und Ausstellung geben Denkanstösse und öffnen Raum für eigene Fragen und Diskussionen.
Programm
- 9.50 Uhr Treffpunkt Eingangshalle Rigi- Bahn
- 9.55 Uhr Fahrt nach Rigi-Kulm
- 10.35 Uhr Individueller Rundgang
- 11 Uhr Vortrag im Jugendstilsaal
- 12.15 Uhr Mittagessen im Hotel Rigi-Kulm
- 13.45 Uhr Rückfahrt nach Arth-Goldau
- 14.55 Uhr Busfahrt nach Schwyz
- 15.15 Uhr Begrüssung mit Kaffee und Gebäck im «Forum Schweizer Geschichte»
- 15.45 Uhr Kuratorinnen-Führung durch die Sonderausstellung
- 17 Uhr Ende des Streifzugs
Konzipiert und begleitet wird der Streifzug von Susann Bosshard-Kälin, Redaktorin beim Schweizer Museumspass (www.museumspass.ch).
Es gelten die folgenden Teilnahmebedingungen.
Eingeschlossene Leistungen
- Rigi-Bahn-Fahrt Arth-Goldau – Rigi Kulm – Arth Goldau
- Busfahrt Arth-Goldau – Schwyz
- Vortrag
- 3-Gang-Mittagessen mit Wasser/Kaffee/Tee im Hotel Rigi-Kulm
- Eintritt, Führung durch die Kuratorinnen der Ausstellung
- Zvieri im Forum Schweizer Geschichte
- Begleitung des Streifzugs durch Susann Bosshard-Kälin