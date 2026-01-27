In der Ranftschlucht im Kanton Obwalden hat der heilige Niklaus von Flüe (1417–1487) als Eremit gelebt, nur einen Steinwurf von seiner Familie und seiner Frau Dorothee Wyss entfernt. Die Stille im Ranft und der Besuch der ehemaligen Einsiedelei berühren die Menschen bis heute.

Aufgrund des grossen Interesses bieten wir den Streifzug ein zweites Mal an.

Der Obwaldner Bauer und Politiker Niklaus von Flüe krempelt mit 50 Jahren sein Leben um. Er verlässt seine Frau und zehn Kinder und wird Einsiedler. Das war im 15. Jahrhundert. Die Geschichte elektrisiert die Menschen bis heute: Niklaus von Flüe, im Volk Bruder Klaus genannt, steckt in einer Lebenskrise. Der angesehene Bauer, Ratsherr und Richter aus Obwalden fastet und betet. Er fehlt am Familientisch. Es zieht ihn fort von seiner Frau Dorothee Wyss und von seinen fünf Töchtern und fünf Söhnen.

Freitag, 29. Mai 2026

CHF 135.–

17/25 Personen

Wie der Pilger zum Eremiten wird

Immer wieder bittet er seine Frau Dorothee um ihr Einverständnis, sich in die Einöde zurückzuziehen, um ein «einig Wesen» zu führen. Monatelang ringen sie miteinander. Niklaus von Flüe wird von innerer Unruhe und Depressionen geplagt. Schliesslich zieht er mit ihrem Einverständnis als Pilger fort.

Niklaus von Flüe will als Wallfahrer ins Ausland. Von einer Vision bewegt, kehrt er jedoch bei Liestal um und lebt 20 Jahre als Eremit in der Ranftschlucht. Nur einen Steinwurf von seiner Frau und seiner Familie entfernt führt der Gottessucher ein Leben in völliger Abgeschiedenheit.

Das wundersame Fasten des Bruder Klaus

Niklaus von Flüe fastet und verzichtet im Ranft auf Essen und Trinken. Die Abstinenz von Essen und Trinken wird von der Obwaldner Obrigkeit und Kirchenleuten untersucht und bestätigt. Dadurch wird Bruder Klaus, wie er im Volksmund genannt wird, weit über die Eidgenossenschaft hinaus bekannt.

Freunde und Nachbarn errichten Bruder Klaus eine Kapelle mitsamt einer angebauten Eremitenzelle, die etwa 50 Meter über dem Fluss Melchaa am Sonnenhang des Ranfts liegt. Die Klause hat ein Fenster zur Kapelle und einen Ausgang zum Ranft. Das Fenster erlaubt es Bruder Klaus, an der Messfeier in der Kapelle teilzunehmen. Der Eremit bleibt mit den Menschen verbunden. Er spricht mit den Besuchern, wenn er nicht gerade im Gebet versunken ist oder sich tagelang im Wald aufhält.

Legende: Auf den Spuren eines Eremiten. Norbert Bischofberger

Der grösste Mystiker der Schweiz

Bruder Klaus macht religiöse Erfahrungen, sogenannte Visionen. Darin erfährt er Gott nicht als etwas Statisches, sondern als etwas Fliessendes. Er ist davon überzeugt: Vertrauen ersetzt jede Unsicherheit, Liebe vertreibt alle Furcht. Carl Gustav Jung bezeichnete Bruder Klaus später als den grössten Mystiker der Schweiz.

Beim sogenannten Stanser Verkommnis im Jahr 1481 lässt Niklaus von Flüe den zerstrittenen Eidgenossen eine wichtige Botschaft überbringen und trägt mit seinem Rat zu einem Friedensschluss bei. Beinahe 500 Jahre nach seinem Tod wird Niklaus von Flüe im Jahr 1947 heiliggesprochen.

Was war Bruder Klaus für ein Mensch? Warum ist er in die Einsamkeit gezogen? Und sind Mystik und Erkenntnis nur in der Stille und Einsamkeit möglich? Diesen Fragen gehen wir auf diesem Streifzug nach.

Ich begleite Sie an diesen aussergewöhnlichen Ort in Flüeli-Ranft in Obwalden und gebe Einblicke in das Leben von Niklaus von Flüe und seiner Frau Dorothee Wyss. Wir besuchen die Klause im Ranft und lernen den Alltag eines Eremiten kennen. Wir erfahren, wie Niklaus von Flüe, im Volksmund Bruder Klaus genannt, zum Nationalheiligen der Schweiz wurde, während Dorothee Wyss zunehmend in Vergessenheit geriet und erst spät wiederentdeckt wurde.

Das Programm

10 Uhr: Treffpunkt Flüeli Ranft Dorf, Bushaltestelle Besuch und Führung im Ranft (steiler Fussweg abwärts, ca. 10 Minuten Gehzeit) Anschliessend Besuch im ehemaligen Wohnhaus in Flüeli-Ranft Dorf

Treffpunkt Flüeli Ranft Dorf, Bushaltestelle Besuch und Führung im Ranft (steiler Fussweg abwärts, ca. 10 Minuten Gehzeit) Anschliessend Besuch im ehemaligen Wohnhaus in Flüeli-Ranft Dorf 12 Uhr: Mittagessen im Restaurant des Jugendstil-Hotels Paxmontana in Flüeli- Ranft

Mittagessen im Restaurant des Jugendstil-Hotels Paxmontana in Flüeli- Ranft Ca. 14 Uhr: Ende des Streifzugs in Flüeli- Ranft, individuelle Heimreise Option: Wer mag, geht gemeinsam mit Norbert Bischofberger den abwechslungsreichen Weg von Flüeli-Ranft zu Fuss nach Sarnen (Dauer ca. 1,5 Stunden, normaler Wanderweg)

3-Gang Mittagessen inkl. Wasser und Kaffee oder Tee

Begleitung und Führung durch Norbert Bischofberger

Begleitung und Führung durch Norbert Bischofberger

