Schlägt auch Ihr Herz für Kultur?

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Wir sind davon überzeugt: Kultur bereichert das Leben. Der SRF Kulturclub bringt kulturinteressierte Menschen zusammen und ermöglicht einen persönlichen Austausch zwischen Clubmitgliedern, Kulturschaffenden und SRF-Mitarbeitenden.

Der Beitrag pro Kalenderjahr beträgt für eine Einzelmitgliedschaft 45 Franken, für eine Doppelmitgliedschaft 79 Franken.

Ihre Vorteile als SRF Kulturclub-Mitglied

Freikarten Ob Klassik, Jazz oder Theater – Woche für Woche liegen Freikarten für hochkarätige Vorstellungen bereit. Hier finden Sie das aktuelle Angebot.

Streifzüge Unsere Streifzüge sind Einladungen, Kultur im Alltag zu erleben – sachkundig begleitet von Kolleginnen und Kollegen von SRF Kultur.

Kulturreisen Reisen und geniessen auf höchstem Niveau – kompetent begleitet von Experten und Expertinnen von SRF Kultur.

Magazin Das Magazin mit Hintergrundinformationen zu Sendungen, Themenschwerpunkten und Angeboten – 10 mal im Jahr in Ihrem Postfach oder Briefkasten.

Programmvorschau mit Freikartenangebot Jeden Donnerstag verschicken wir die Programmvorschau von Radio SRF 2 Kultur sowie das Freikartenangebot per E-Mail.

Vergünstigungen Konzerttickets oder Theaterbesuche: zwei Mal im Jahr erwarten Sie Empfehlungen zum Sonderpreis. Ausserdem profitieren Sie von Spezialkonditionen beim Bezug des Schweizer Museumspass.

Preise Museums-Jahrespass Box aufklappen Box zuklappen Erwachsene: CHF 147.– (statt CHF 177.–)

Erwachsene plus: CHF 182.– (statt CHF 212.–)

Familien: CHF 283.– (statt CHF 313.–) (Zuzüglich CHF 4.– Bearbeitungsgebühr) Bestellung: Mail an kulturclub@srf.ch oder Tel. 058 134 61 60

Zudem erhalten Einzelmitglieder pro Kinobesuch beim kult.kino in Basel ein vergünstigtes Ticket, Doppelmitglieder deren zwei (15 Franken pro Ticket).

Jetzt Mitglied werden

Mit der Bezahlung des Mitgliedsbeitrags profitieren Sie bis Ende 2026 von den Angeboten des SRF Kulturclubs. Wir freuen uns, Sie im SRF Kulturclub willkommen zu heissen.