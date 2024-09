Stand-up-Comedy direkt ans Bett serviert – das gibt’s nur bei SRF 3, und zwar am «Comedy-Zmorge». Diesmal mit dabei sind das neueste und ein ehemaliges «SRF 3 Best Talent Comedy».

Würzige Mitbringsel

Tamilische Parties sind etwas ganz Besonderes: fröhlich, lustig und mit vielen Geschenken – stets ohne Ablaufdatum. Nicht erwünscht: Merci-Schokolade mit 32 «Pralinen» und schlechte Gerüche. Darüber spricht Reena Krishnaraja in ihrem ersten abendfüllenden Programm «Kurkuma» – Premiere am 5. Oktober im Casinotheater Winterthur und danach auf Tour in der ganzen Deutschschweiz.

In die Comedy Szene geriet das ehemalige «SRF 3 Best Talent» eher zufällig. Weil sie ihre Mathenoten an der Kantonsschule kompensieren musste, schrieb sie ein 100-minütiges Programm als Maturaarbeit. «Wenn man konstant den Vergleich hat zwischen zwei Kulturen, gibt das automatisch viel zu erzählen. Die eigene Perspektive und die persönlichen Erlebnisse machen es aus», sagt Reena über ihren persönlichen Humor. Sie spielt gern mit Klischees, kulturellen Unterschieden und Absurditäten.

Single? Single.

Der Swiss Comedy Award bringt Geld, Ruhm und Groupies – in der Vorstellung. In Realität gibt’s einen Stein, einen «Batzen» von Oma und die Sehnsucht nach einer komplizierten Beziehung mit vielen Gründen, warum man besser nicht zusammen sein sollte. Julia Steiner – die Gewinnerin des Swiss Comedy Awards 2024 – ist mit ihrem abendfüllenden Programm «Warum du morgen noch leben könntest» in der Schweiz und in Deutschland auf Tour.

Julia Steiner hat sich dieses Jahr als neues «SRF 3 Best Talent Comedy» durchgesetzt. Sie ist gar kein Neuling auf der Bühne. Seit ihrer Kindheit hat sie sich brennend für Theater interessiert, ihr Vater war Theaterregisseur und ihre Mutter Schauspielerin. Mittlerweile hat sie Shakespeare aber hinter sich gelassen und tritt mit ihren eigenen Texten auf. Dabei vereint Steiner traurige Momente mit einer Pointe zum Lachen. Seit dem Frühjahr 2024 tourt sie nun mit ihrem Programm «Warum du morgen noch leben könntest» durch die Schweiz.

