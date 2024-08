Die Liste der Nominierten ist zwar noch nicht so lang, wie die der Musiker und Musikerinnen von «SRF 3 Best Talent», kann sich aber auch sehen lassen: Melanie Baumann (2017), Kiko (2018), Fabio Landert (2019), Mateo Gudenrath (2020), Caro Knaack (2021), Reena Krishnaraja (2022) und Jozo Brica (2023).

Legende: Jozo Brica gewinnt den «SRF 3 Best Talent» Award 2023 «Comedy ist das einzige, das ich gut kann», sagt Jozo über sich selbst. Lange habe er danach gesucht, was ihm wirklich Freude macht. In der Comedy habe er seine Leidenschaft gefunden. SRF / Gian Vaitl

Jedes der Talent besitzt seinen eigenen Charme. Mit Humor und Cleverness erzählen sie ihre Geschichte. Alle sind mit dem Nachwuchs-Förderpreis «SRF 3 Best Talent» verbunden. Sie haben klein angefangen, und SRF hat ihnen die Bühne für Comedy-Auftritte bereitet.

Comedy Talent Stage

Die «SRF 3 Best Talent» Auszeichnung kann eine wichtige Rolle in der Entdeckung neuer Talente in der Schweizer Comedy-Szene spielen. Die Auszeichnungen selbst werden im Rahmen der Swiss Comedy Awards verliehen, die jährlich stattfinden und die besten Comedians der Schweiz auszeichnen​.

Legende: Reen Krishnaraja «Wenn man konstant den Vergleich hat zwischen zwei Kulturen, gibt das automatisch viel zu erzählen. Die eigene Perspektive und die persönlichen Erlebnisse machen es aus.», sagt Reena über ihren persönlichen Humor. Sie spielt gern mit Klischees, kulturellen Unterschieden und Absurditäten. Reen Krishnaraja / ZvG

2024 zeigten neue Talente am SRF Open Mic Casting in Zürich und Basel, was sie draufhaben. Wer in sechs Minuten das Publikum und eine Profi Jury überzeugen kann, kommt auf die «SRF 3 Comedy Talent Stage». In sechs Minuten zeigen dann die neuen Talente, was sie draufhaben, vor Publikum und unserer Profi-Jury. Wenn man überzeugt, dann kommt man auf die «SRF 3 Comedy Talent Stage». 2024 bekamen die vier Teilnehmenden auch die Chance auf ein Intensivcoaching im «Talent Workshop 1», perfekt zur Vorbereitung auf die «SRF 3 Comedy Talent Stage».

05:20 Video Vom Workshop zur Comedy Talent Stage Aus Radio SRF 3 Clips vom 26.08.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 5 Minuten 20 Sekunden.

Auf der «SRF 3 Comedy Talent Stage» treten die zehn Top-Nachwuchs-Comedians vor grossem Live-Publikum an, um eine von drei Nominationen für den Titel «SRF 3 Best Talent Comedy» zu gewinnen. Dieser wird an den Swiss Comedy Awards im September vergeben. Ausserdem verbessern die drei Nominierten ihre Skills im «Talent Workshop 2»-Intensivcoaching.

Swiss Comedy Awards

Der «SRF 3 Best Talent Comedy»-Titel kürt das Comedy-Talent des Jahres. Das Highlight: Die Gala-Show auf SRF 1. SRF sorgt für weitere Auftritte, z.B. beim «SRF 3 Comedy Zmorge» (September), beim «Arosa Humor Festival» (Dezember) und beim «Comedy Talent Act» (Januar).»

Legende: Charsles Nguela Charles Nguela war 2017 Teil der Comedy Talent Stage. Er ist bekannt für seinen einzigartigen Humor und seine interkulturellen Witze. Er hat sich einen festen Platz in der Schweizer Comedy-Szene erarbeitet und bereits mehrere Swiss Comedy Awards abgestaubt. SRF / Mirco Rederlechner

Das Gütesiegel «SRF 3 Best Talent» bietet den Nominierten nicht nur den Award und verschiedene Auftrittsplattformen an, sondern ermöglicht auch einen Blick hinter die Kulissen des Schweizer Comedy-Business. Durch die Workshops erhalten sie die Möglichkeit sich zu vernetzen und auch von anderen Talenten aus der Industrie zu profitieren.